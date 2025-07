Psg-Real Madrid, per Luis Enrique è una partita che sa di Clásico

Prima da calciatore e poi da allenatore, il tecnico del Paris Saint-Germain affronterà ancora una volta i Blancos per una gara aperta a ogni risultato

Jacopo del Monaco 8 luglio - 09:31

Domani sera, il Psg di Luis Enrique affronterà il Real Madrid di Xabi Alonso in occasione della semifinale del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà presso il MetLife Stadium di East Rutherford, inizierà alle ore 21:00. Per il tecnico dei parigini, il big match di domani ha il sapore di un Clásico.

Psg-Real Madrid, Luis Enrique: i Clásico giocatori da calciatore... Durante la sua carriera da calciatore, Luis Enrique ha egregiamente ricoperto il ruolo di centrocampista. Lo spagnolo, dal 1989 al 2004, ha giocato soltanto per tre squadre: Sporting Gijón, Real Madrid e Barcellona. Dopo 5 stagioni e 3 trofei coi Blancos, nel 1996 passa al Barça, con cui vince 2 campionati e altrettante coppe nazionali; Supercoppa spagnola 1996; Coppa delle Coppe 1996/1997; Supercoppa UEFA 1997. Tra Liga, coppe nazionali e la semifinale di Champions League 2001/2002, Luis Enrique gioca 18 volte il Clásico coi Blaugrana: 6 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte segnando anche 5 gol, di cui una doppietta nella stagione 1998/1999 e fornendo un assist.

... e da allenatore del Barcellona Luis Enrique inizia invece la sua brillante carriera da allenatore nel 2008, esordendo con la squadra B del Barça. Nella stagione 2011/2012 allena la Roma, chiudendo al 7° posto in Serie A e, due stagioni più tardi, torna in patria sulla panchina del Celta Vigo, con cui raggiunge la nona piazza in campionato. Nel 2014 la svolta: diventa allenatore del Barcellona e, alla prima stagione, conquista persino il triplete.

Durante le altre due stagioni sulla panchina dei Blaugrana, l'ex centrocampista vince di nuovo la Liga, 2 volte la Copa del Rey, una Supercoppa nazionale e, nel 2015, conquista prima la Supercoppa UEFA contro il Siviglia e poi il Mondiale per Club dopo aver battuto gli argentini del River Plate. In quegli anni in Catalogna, Luis Enrique affronta il Real Madrid soltanto in campionato, contro cui ottiene: 3 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. Insomma, un vero e proprio specialista.