Gol e ritardo di un'ora a causa dei controlli del doping: la serata di Mbappè

Federico Iezzi Collaboratore 6 luglio - 15:50

Nella partita contro il Borussia Dortmund, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club, è stato Kylian Mbappè uno dei protagonisti della vittoria del Real Madrid. Dopo l'exploit in campo, però, al talento francese del Real è capitata una piccola disavventura: i controlli dell'antidoping si sono prolungati più del previsto e il pulmann della squadra è partito senza di lui.

La vittoria contro il Borussia Dortmund — Cinque gol, tanto divertimento, e un finale folle tra proteste, una espulsione e un gol all'ottavo minuto di recupero. Questo, il riassunto di Real Madrdid-Borussia Dortmund, il quarto di finale del Mondiale per Club che si è giocato ieri al MetLife Stadium. La squadra di Xabi Alonso è andata in vantaggio praticamente subito: al 10° minuto ha segnato Garcia. Il 21enne spagnolo si è ripetuto appena dieci minuti dopo. Nel secondo tempo non si sono viste reti fino ai minuti di recupero. Al 92° ecco la rete che accorcia le distanze per il Dortmund: segna Beier. Anche Mbappè mette, finalmente, la sua firma in questa partita: l’attaccante francese ha segnato la rete del momentaneo 3-1 (3-2 poi il finale) al quarto minuto di recupero. Quello di ieri, inoltre, è il suo primo gol in questa competizione. E del resto, finora, aveva giocato pochissimo, appena 45 minuti in due spezzoni di due partite, a causa di una gastroenterite acuta che lo ha fermato per vari giorni. Inutile per i tedeschi il gol del 3-2 segnato da Guirassy.

La disavventura di Mbappè nel post partita — Dopo la fine del match Mbappé è stato selezionato per un classico controllo antidoping. Le pratiche per lo svolgimento dei test, però, si sono dilungate per parecchi minuti e l'attaccante francese ha perso molto tempo: per quasi sessanta minuti è rimasto impegnato con questa incombenza. La squadra, già a bordo del pullman per l'aeroporto, lo ha aspettato quanto poteva ma alla fine è dovuta partire. Il Real Madrid ha lasciato il MetLife Stadium alle 19.30, mentre Mbappé è uscito dall’impianto alle 20.28, ben 58 minuti dopo il resto dei compagni di squadra. Terminate le pratiche, e i test, Mbappè è stato portato in aeroporto con una vettura, scortato da ben 5 volanti della Polizia. Una breve disavventura in terra americana per l’attaccante francese.