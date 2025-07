Fratelli Bellingham, il primo duello è rinviato: Jobe salta Borussia-Real

Nonostante un ottimo impatto con il Borussia Dortmund Jobe non potrà vedersela con Jude. Era diffidato, paga dunque carissimo il cartellino giallo rimediato negli ottavi di finale

Alessandro Savoldi 2 luglio - 11:19

Il primo duello tra Jude e Jobe Bellingham dovrà aspettare ancora un po’. Le squadre dei due fratelli, rispettivamente Real Madrid e Borussia Dortmund, si sfideranno nei quarti di finale del Mondiale per club. Tuttavia Jobe non sarà della partita. Il nuovo acquisto dei gialloneri era infatti diffidato prima della sfida contro il Monterrey. Durante la gara degli ottavi di finale contro i messicani è stato ammonito al minuto 28’, venendo dunque squalificato per la prossima partita, proprio contro il Real del fratello maggiore.

Il Mondiale dei Bellingham e i quarti di finale — Il Mondiale di Jobe Bellingham è stato sicuramente positivo. Il Borussia Dortmund ha speso più di 30 milioni di euro per prelevarlo dal Sunderland e lui non ha deluso. Alla prima grande esperienza internazionale è riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare con il passare delle gare. Nella prima partita era infatti subentrato dalla panchina, prima di giocare dal primo minuto nelle tre gare successive. Per lui anche un gol, contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns, e un assist contro l’Ulsan, squadra coreana. Stesso bottino anche per Jude Bellingham, con la maglia del Real. Una rete, contro il Pachuca, e un assist, contro il Salisburgo.

Il Mondiale per club entra dunque nel vivo. Nella parte alta del tabellone, quella che non riguarda i fratelli Bellingham, ci sono ben tre sorprese. L’Al-Hilal sfiderà il Fluminense in una partita che pochi si aspettavano di vedere a questo punto del torneo, mentre il Chelsea ha, tra le europee, il quarto di finale più morbido, contro il Palmeiras. Completamente diverso il panorama dell’altro lato della griglia. La super sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain è sicuramente la più affascinante. Anche la rivincita della finale di Champions League 2024, però, tra Real Madrid e Borussia Dortmund potrebbe riservare spettacolo. Anche senza uno dei due fratelli Bellingham.