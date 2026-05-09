Ci sono storie meravigliose il cui finale deve ancora essere scritto. Racconti epici fatti di colpi di scena, emozionanti al punto giusto per restarci nel cuore. Chi ha avuto il piacere di veder giocare Luis Suarez adesso ha sicuramente il dolce ricordo di un calciatore unico per tempra e tecnica individuale, senso del gol e capacità di trascinare la sua squadra: ed ora il bomber dell'Uruguay si mette a completa disposizione per un ritorno in Nazionale.

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Estetica e concretezza: Suarez nell'Olimpo del calcio

Il pistolero è stato per tanti anni un attaccante completo, prima al Liverpool e poi al Barcellona dove ha avuto la sua consacrazione definitiva. Con la maglia dell'Uruguay è stato un leader nel tempo, capace di siglare marcature a raffica e diventando un vero e proprio simbolo. Quando si pensa alla Nazionale uruguayana moderna, si pensa a Suarez per forza di cose, con tutto ciò che si porta dietro in termini di garra charrúa e di orgoglio nazionale. Un vero e proprio totem nell'Olimpo del calcio moderno e nei cuori di chi ha avuto il piacere di poterlo vedere giocare.

Luis Suarez all'Atletico Madrid esulta dopo una rete realizzata (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Tra Atletico Madrid e Inter Miami

all'Atletico Madrid nel 2020 si pensava fosse il suo personalissimo canto del cigno, a detta dei tanti che lo avevano dato per finito. Suarez ha dimostrato di essere uno di quei centravanti completi in grado di unire qualità e quantità, estetica e concretezza, oltre che una longevità invidiabile. Poi, dopo la fine della parentesi spagnola, un rapido valzer tra Nacional e Gremio, fino a riabbracciare il suo fratello di campo Lionel Messi all'Inter Miami nel 2024, per una spettacolare last dance a chiusura di una stratosferica carriera. L'esperienzasi pensava fosse il suo personalissimo canto del cigno, a detta dei tanti che lo avevano dato per finito., oltre che una longevità invidiabile. Poi, dopo la fine della parentesi spagnola, un rapido valzer tra Nacional e Gremio, fino a riabbracciare il suo fratello di campo Lionel Messi, per una spettacolare last dance a chiusura di una stratosferica carriera.

Luis Suarez esulta con Lionel Messi all'Inter Miami (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Eppure, i colpi di scena di questa storia potrebbero non essere finiti. Dopo oltre un anno e mezzo lontano dalla Nazionale, Luis Suarez è tornato a far parlare di sé per un possibile clamoroso ritorno con l’Uruguay in occasione dei prossimi Mondiali di calcio. L’attaccante uruguaiano, arrivato oggi a 39 primavere, non ha infatti escluso una nuova chiamata in vista del prossimo Mondiale, lasciando aperta una porta che sembrava definitivamente chiusa dopo il ritiro annunciato nel settembre 2024.

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Il centravanti classe 1987 aveva salutato la Celeste da miglior marcatore della storia uruguaiana, con 69 gol in 143 presenze, chiudendo un ciclo leggendario iniziato oltre quindici anni fa. Tuttavia, le recenti dichiarazioni rilasciate ai giornalisti hanno ribaltato lo scenario e aperto le porte verso una suggestiva possibilità.

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Le parole di Suarez e il rapporto con Bielsa

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”, ha spiegato Suarez, lasciando intendere come la possibilità di un ritorno non sia affatto da escludere.

L’addio dell’ex attaccante di Barcellona, Liverpool e Atlético Madrid era stato accompagnato da diverse polemiche, soprattutto per le dichiarazioni rivolte al commissario tecnico Marcelo Bielsa. Suarez aveva infatti accusato l’allenatore argentino di aver creato divisioni all’interno dello spogliatoio uruguaiano, alimentando tensioni nel gruppo.

Ora, però, il clima sembra essersi disteso. Lo stesso attaccante ha ammesso di aver oltrepassato il limite in alcune dichiarazioni: “Ho detto qualcosa che non avrei dovuto dire. Ho già chiesto scusa a chi avrei dovuto scusarmi”.

Uruguay, Luis Suárez in lacrime nel momento in cui annunciò il ritiro dalla Nazionale (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

La voglia di competere nonostante l’età

Suarez continua a sentirsi ancora competitivo. In

, con la maglia dell’Inter Miami, l’uruguaiano sta vivendo l’ultima fase della sua carriera ma senza perdere lo spirito battagliero che lo ha sempre contraddistinto.

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”, ha raccontato l’attaccante. “Lo vedo quando mi arrabbio ancora per una sconfitta o per un passaggio sbagliato, e quando provo ancora piacere nel segnare”.

Parole che raccontano perfettamente la mentalità di un giocatore che, nonostante il passare degli anni, continua a vivere il calcio con la stessa intensità di sempre.

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Luis Suarez ci prova: Mondiale nel mirino?

L’idea di rivedere Suarez con la maglia dell’Uruguay sembrava impossibile fino a pochi mesi fa. Anche perché, a conti fatti, c'è stato un ritiro di mezzo. Oggi, invece, lo scenario appare diverso. Molto dipenderà dalle scelte di Bielsa, dalle condizioni fisiche del giocatore e dalla necessità della Nazionale uruguaiana di affidarsi ancora all’esperienza di uno dei più grandi attaccanti della sua storia.

Di certo, le parole dell’ex bomber del Barcellona hanno riacceso entusiasmo e curiosità attorno a una possibile ultima avventura internazionale. Perché quando si parla di Luis Suárez, la sensazione è che la storia non sia mai davvero finita.

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