Luiz Henrique punge Neymar, ma lui ha la risposta pronta: “È proprio così!”

Luiz Henrique critica Neymar per non dare abbastanza alla Seleção. Il numero 10 gli risponde subito su Instagram con una storia: "È proprio così!", accompagnando la frase con due emoji

Silvia Cannas Simontacchi 18 giugno - 15:50

Un’intervista, un commento un po' sopra le righe e una replica social che arriva rapidissima e dritta al punto. Luiz Henrique, ex attaccante del Betis e del Botafogo, oggi in forza allo Zenit San Pietroburgo, ha sollevato un piccolo polverone in Brasile per aver tirato per la giacchetta Neymar.

Luiz Henrique: la frecciata a Neymar Durante un’intervista, il classe 2001 ha detto la sua sul numero 10 della Seleção, esprimendo un giudizio che non è passato inosservato: “Penso che Neymar sia un grande giocatore, con tanto talento e qualità, ma credo che debba anche aiutare di più. Sappiamo che ha dato tanto alla nazionale, così come al Santos, ma penso che manchi ancora qualcosa, capite cosa intendo?”

Parole che, pur accompagnate da una premessa di apprezzamento, suonano come una frecciata neanche troppo velata. L’insinuazione che Neymar non faccia abbastanza per la Seleção ha immediatamente alimentato il dibattito tra tifosi e opinionisti brasiliani, sempre pronti a dividersi sull’icona più controversa del calcio verdeoro degli ultimi anni.

Neymar: la risposta è servita su Instagam La risposta di Neymar non si è fatta attendere. Senza mai citare direttamente Luiz Henrique, ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo ironicamente: “È proprio così!”, accompagnando la frase con due emoji — una che ride e un’altra con la mano sulla testa — lasciando intendere tutta la sua disapprovazione, ma senza perdere l’occasione per rispondere con eleganza e sarcasmo.

L’episodio dimostra ancora una volta quanto Neymar resti un personaggio centrale e sempre tirato in causa nel panorama calcistico brasiliano. Anche lontano dal campo — complice l’ennesimo stop per infortunio — riesce a catalizzare l’attenzione e a generare reazioni. Tra chi lo idolatra e chi, come Luiz Henrique, pensa che potrebbe dare di più, il numero 10 continua a far discutere.