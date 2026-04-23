La Major League Soccer (MLS) ci ha abituati a colpi di scena hollywoodiani sin dall'arrivo di Lionel Messi, ma la nona giornata della stagione 2026 ha regalato un copione che nemmeno il miglior sceneggiatore avrebbe potuto immaginare. Mentre gli occhi del mondo erano puntati sullo Utah per la sfida dell'Inter Miami, il vero miracolo sportivo si stava consumando al BMO Field di Toronto. Il protagonista? Non un numero 10, ma un numero 1: Luka Gavran.

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Il bomber che non ti aspetti: Luka Gavran segna al 96'

La sfida tra Toronto FC e Philadelphia Union è stata un'altalena di emozioni terminata con un incredibileDopo il vantaggio ospite firmato da, Toronto aveva ribaltato la situazione grazie a. Tuttavia, all'89° minuto, la rete diper il Philadelphia sembrava aver gelato le speranze dei canadesi, condannandoli a una sconfitta interna che pareva ormai scritta.

Con il cronometro che segnava il sesto minuto di recupero, il portiere Luka Gavran ha deciso di abbandonare i propri pali per l'ultima, disperata sortita offensiva. Su un cross calibrato perfettamente dallo spagnolo Alonso Coello, Gavran è staccato nel cuore dell'area di rigore avversaria, impattando il pallone di testa con una precisione da centravanti di razza. La palla si è insaccata nell'angolo, scatenando il delirio dei tifosi di casa e fissando il risultato sul definitivo 3-3.

Grazie a questa prodezza, il Toronto FC estende la sua striscia di imbattibilità a sette partite, consolidando la propria posizione in zona playoff nella Eastern Conference. Con questa rete Luka Gravan diventa il terzo portiere nella storia MLS a segnare una rete. Prima di lui William Hesmer in gol il 16 ottobre 2010 e Danny Cepero autore di una rete il 18 ottobre 2008.

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La altre: De Paul e Suárez non sbagliano con l'Inter Miami

Nonostante l'impresa di Luka Gavran abbia rubato le copertine,continua la sua marcia trionfale in vetta alla classifica. La squadra guidata daha espugnato il campo delcon un solido 2-0, risolvendo una partita bloccata solo nei minuti finali.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS - 08 FEBBRAIO: Luis Suarez dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra Olimpia e Inter Miami all'Estadio Olimpico Metropolitano l'8 febbraio 2025 a San Pedro Sula, Honduras. (Foto di Manuel Velasquez/Getty Images)

A rompere l'equilibrio all'82' è stato Rodrigo De Paul, autore di una conclusione chirurgica dalla media distanza che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Appena due minuti dopo, ci ha pensato l'intramontabile Luis Suarez a chiudere i giochi. L'attaccante uruguaiano, subentrato nella ripresa, ha mostrato ancora una volta la sua classe cristallina con un sinistro al volo fulminante, nato da una splendida triangolazione con il messicano Germán Berterame.

Una lega in costante evoluzione

I risultati di questa giornata confermano come la MLS sia diventata un campionato dove il talento individuale delle superstar mondiali si fonde con l'imprevedibilità tipica del calcio nordamericano. Se da un lato campioni comegarantiscono la qualità necessaria per puntare al titolo, sono le storie epiche come quella di Luka Gavran a rendere questa lega unica agli occhi degli appassionati.

Il pareggio di Toronto non è solo un punto guadagnato in classifica, ma un manifesto di resilienza che lancia un messaggio chiaro a tutte le rivali: nella MLS 2026, fino al fischio finale, tutto è possibile, persino vedere un portiere canadese prendersi la scena.

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