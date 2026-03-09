Ci sono storie che non passano mai di moda, su cui investiamo tanto a livello simbolico ed emotivo. La vicenda di Neymar e del suo rapporto viscerale con la Seleçao è una di queste

Pietro Rusconi Redattore 9 marzo - 20:05

Tutti ci abbiamo sempre creduto in questa storia. Certo, non è sicura la presenza del principe col 10 ai prossimi Mondiali, ma anche solo essere arrivati a questo punto ci fa sorridere. Quella di Neymar Jr e della Seleçao è una storia sbagliata come quella di Fabrizio de André, eppure ha saputo raccogliere i desideri di tutti. Quel calciatore che divideva le folle nei Mondiali 2018, tra una simulazione e più di un calcione, ora sembra essere tornato ad avere un ruolo speciale nel nostro panorama calcistico.

Forse, per la prima volta si nutre una paura più profonda verso Neymar Jr. Non è la preoccupazione di vedersi giocare contro questa iradiddio. È il timore di non poter più vederlo giocare a calcio, spegnendo quelle tipologie di desideri che solo nei sogni si possono ritrovare. Pulsioni dell'inconscio o semplicemente è saudade di un periodo della vita che non ci appartiene più.

Dal 2022 non ne abbiamo più sentito parlare, tra una vagonata di soldi araba e qualche infortunio di troppo. Tuttavia, la sua esperienza al Santos ha riacceso una speranza nel cuore di tutti. Certo, nessuno è così illuso da pensare che possa tornare sui livelli del 2014 ma avere la possibilità di rivedere anche un solo dribbling di O'Ney, sorridente e umano come non mai, potrebbe salvarci dal nichilismo dell'atletismo e dall'oblio della tecnica.

Neymar Jr potrebbe tornare nella Seleçao — Oggi è giunta così una notizia positiva per gli amanti del calcio. Neymar Jr ha fatto un investimento forte a livello simbolico ed emotivo tornando alle sua radici, al Santos. Una scelta dettata dalla consapevolezza, forse, di non avere più i mezzi atletici e fisici per giocare ad un certo livello ma che gli avrebbe comunque permesso di inseguire l'ultimo Mondiale disponibile col Brasile. Il 10 ci è sempre andato vicino, ma per limiti strutturali della rosa e di problemi fisici, non è mai riuscito nel grande sogno. Tuttavia, l'anno passato, ha salvato da solo il club bianconero, giocando pure su un infortunio (poi operato e ora disponibile) e ricordando le magie di cui tanto ci siamo innamorati.

Ancelotti non è rimasto immune a questo estremo tentativo di O'Ney, tanto da procurargli, per ora, una preconvocazione. Infatti, il calciatore brasiliano ha recuperato dall'operazione e ha pure messo a segno una doppietta col Vasco da Gama in Serie A brasiliana.

La lista diramata dal CT del Brasile infatti serve a inquadrare i giocatori che calcheranno i campi statunitensi il 26 e il 31 marzo, in occasione di due amichevoli con Francia e Croazia. Neymar, la cui ultima presenza con i verdeoro risale all'ottobre '23, è il secondo giocatore con più presenze nella nazionale (128) e il primo marcatore assoluto con 79 reti. Non si sa come finirà questa storia, ma O'Ney ha dimostrato di essere ancora in grado di stare ed essere incisivo su un campo da gioco. Noi ci speriamo, Neymar ci spera, Ancelotti ci spera. Allora, non possiamo fare altro che augurare una boa sorte a Neymar, in attesa del suo ultimo ballo.

