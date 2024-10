L’ultimo capriccio di Neymar: un’isola privata di 9 milioni di euro

Dopo il grave infortunio occorsogli un anno fa al ginocchio sinistro, Neymar è tornato ad allenarsi . Ha recuperato dalla lesione del crociato anteriore. Il talento brasiliano, oggi, gioca in Arabia Saudita nell'Al Hilal. Ma, è tornato a far parlare di sé non solo per questioni di campo...

L'isoletta di Neymar: l'ultimo sfizio del campione brasiliano

Sta facendo il giro del mondo, infatti, la notizia del nuovo particolare investimento dell'attaccante ex PSG e Barcellona. Neymar ha comprato un'intera isola in Brasile, precisamente Ilha do Japao, situata ad Angra dos Reis (nello Stato di Rio de Janeiro). Dopo un periodo in cui l'ha presa in affitto, pagando circa 50mila dollari a notte, Neymar ha deciso di comprarla alla modica cifra di nove milioni di dollari. L'isola è grande 2500 metri quadrati, è dotata di eliporto e di spiaggia privata, ha un campo da tennis, ha il molo, una spa, ed una cantina sotterranea che può contenere fino a 3mila bottiglie di vino.