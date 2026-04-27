Eppure ci eravamo tanti amati. Così recita il titolo di uno dei film più importanti della storia italiana, diretto da Ettore Scola nel 1974. Questa frase potrebbe essere traslata anche all'interno del mondo del calcio, in un contesto particolare. Tra Ernesto Valverde e l'Athletic Bilbao c'è stato un grande rapporto di amore negli anni. Per il Txingurri (la formica), le stagioni con la squadra basca non si riescono a contare nemmeno sulle dita. Dalle giovanili al primo ruolo di vice fra il 2000 e il 2003, arrivando fino alla panchina della prima squadra proprio nel 2003. Alla prima stagione fra i grandi, Valverde becca subito la qualificazione europea.

SIVIGLIA, SPAGNA - 6 APRILE: Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic Club, solleva il trofeo della Copa del Rey per celebrare la vittoria dopo la finale di Coppa del Re tra Athletic Club e Real Mallorca allo Stadio La Cartuja il 6 aprile 2024 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

La prima esperienza si concluderà con un nono posto l'anno successivo, ma la formica tornerà in quel di Bilbao dal 2013-14 fino al 2016-17. In questi anni arriva una storica qualificazione alla Champions League e la conquista di un Supercoppa di Spagna. La chiamata del Barcellona è irrinunciabile ma Ernesto Valverde, vittorioso e trattato ingiustamente male nel suo periodo blaugrana, farà il suo terzo ritorno sulla panchina dei baschi. Dal 2022-23 fino alla stagione attuale (l'ultima in programma), con gli ennesimi ottimi risultati conquistati: una qualificazione in Champions League e una Coppa del Re vinta dopo quella sfiorata nel '14-15. Tuttavia, l'annata in corso sta rivelando tutta la stanchezza di un rapporto esaurito che andrà a rompersi tra un solo mese.

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Ernesto Valverde e la peggior stagione dell'Athletic

🚨 Edin Terzić is set to become Athletic Bilbao’s next manager. 🟡🔴



The German coach has been CHOSEN by club president Jon Uriarte to replace Ernesto Valverde from next season, with an agreement already in place.



📝 Deal is considered DONE internally, with official… pic.twitter.com/wj0LbUJTH7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 24, 2026

La disfatta contro l'Atletico Madrid (3-2 per i colchoneros) è stata registrata come la 23esima partita persa dai baschi sulle 47 disputate. 3 sconfitte nelle ultime 5 (Getafe, Villareal e Atletico) che aggravano una disastrosa situazione in Liga. Nonostante le 16 partite perse nel massimo campionato spagnolo (solo Siviglia e Real Oviedo fanno peggio con 17), la posizione non è per nulla preoccupante.

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Decimo posto e ancora potenzialmente in lotta per un piazzamento europeo, distante soli 3 punti. Mai nella sua storia l'Athletic Bilbao aveva prodotto così tante sconfitte in una singola stagione. Il calendario non sembra aiutare (Real Madrid e Celta Vigo) e il rischio per Ernesto Valverde è di superare le 16 partite perse con l'Espanyol nel 2007-08, suo record negativo. Con Edin Terzic all'orizzonte, la separazione fra il Txingurri e l'Athletic si sta trasformando in una formalità terribilmente lenta e malinconica.

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