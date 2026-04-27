Archiviata la delusione europea, il Barcellona si rituffa completamente nella Liga con un obiettivo chiaro: chiudere la stagione nel migliore dei modi. I blaugrana, infatti, non vogliono soltanto vincere il campionato (+11 dal Real Madrid), ma puntano a qualcosa di ancora più ambizioso per trasformare un finale di stagione dolceamaro in un'annata storica. Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

With 5 Liga matchdays left, Barça have a chance to win a historic League title:



⚽️100 points

⚽️Score +100 goals

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La sfida dei 100 punti

Gli uomini di Flick stanno dominando il campionato spagnolo. I blaugrana sono infatti a +11 dal Real Madrid (secondo in classifica), grazie a un vantaggio ampliato nel corso dell’ultima giornata, tra il pareggio dei blancos contro il Real Betis e la vittoria dei catalani sul campo del Getafe. Un +11 che, con cinque partite rimaste, suona già come una seria ipoteca sul titolo. Eppure, Flick non vuole accontentarsi. Oltre alla grande occasione di chiudere l’annata con il quarto Clasico vinto nelle ultime cinque sfide, i catalani aspirano a terminare la stagione con 100 punti in campionato: un’impresa complicata, ma non impossibile.

BARCELLONA, SPAGNA - 11 APRILE: Lamine Yamal dell'FC Barcelona festeggia gol durante la partita di LaLiga tra Barcelona e Espanyol l'11 aprile 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L’operazione 100 punti, infatti, è ancora matematicamente fattibile. Il Barcellona siede in vetta alla Liga a quota 85 punti e, con sole cinque partite rimaste, l’unico modo per raggiungere un traguardo storico come i 100 punti è vincerle tutte. Un solo passo falso, infatti, comprometterebbe definitivamente l’obiettivo. Si tratta di una grande ambizione, forse la più ottimista di questo finale di stagione, ma allo stesso tempo molto difficile da realizzare, considerando il numero limitato di gare e il livello delle avversarie. Il calendario dei ragazzi di Flick parla chiaro: Osasuna, Real Madrid, Alaves, Betis e Valencia. Per quattro delle cinque partite rimaste, il gap tecnico sembra essere dalla parte dei catalani ma occhio a dare qualcosa per scontato in Liga. In mezzo, inoltre, ci sarà proprio il Real Madrid, intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote ai rivali nella partita più attesa del calcio spagnolo. Un ostacolo decisamente importante ma che, se superato insieme alle altre sfide, potrebbe rendere ancora più dolce una cavalcata già straordinaria.

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