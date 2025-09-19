Lunedì ci sarà la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro: per Thierry Henry non ci sono assolutamente dubbi sul vincitore.

Leggenda del calcio francese, Thierry Henry ha parlato ai microfoni di CBS Sports del Pallone d'Oro. Il più prestigioso riconoscimento individuale sarà assegnato lunedì 22 settembre, a Parigi, come di consueto Théâtre du Châtelet. Tra i principali candidati per la vittoria ci sono Lamine Yamal, Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé: proprio quest'ultimo è stato elogiato da Henry, secondo cui non c'è competizione quest'anno.

La discussione sul Pallone d'Oro di Henry: chi vincerà? — Consulente per la CBS, Henry ha avuto un confronto, tra gli altri, con Jamie Carragher, oggi opinionista ed ex calciatore del Liverpool. Il difensore ha suggerito sei possibili candidati per la vittoria del Pallone d'Oro, tra cui anche Hakimi, Raphinha e Yamal. L'attaccante francese, però, sposa tutt'altro ordine di idee: secondo lui infatti non c'è storia: vincerà Ousmane Dembélé. "Non ho nemmeno bisogno di parlare", ha detto l'ex Arsenal durante il dibattito.

La stagione di Dembélé, d'altronde, è stata a dir poco straordinaria, ricca di successi con il Paris Saint-Germain ma anche piena di successi e riconoscimenti individuali, partita dopo partita. L'ex Barcellona ha segnato 33 gol e fornito 13 assist in 49 partite; anche queste sono note che rientrano nello spartito di un profilo senz'altro candidato alla vittoria dell'ambito premio. Ma, ad ogni modo, dovrà vedersela con altri giocatori che hanno fatto altrettanto bene quest'anno, su tutti Lamine Yamal: lo spagnolo, infatti, oltre ad aver vinto tanto con il Barcellona, è stato anche fondamentale per la vittoria dell'Europeo in Germania.