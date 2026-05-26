Il mondo del calcio è scosso dalla morte improvvisa di un calciatore di soli 21 anni: Victor Udoh. Il giovane giocatore nigeriano si trovava in Nigeria per le vacanze, ad Abuja, luogo vicino al territorio dove è cresciuto da piccolo, ovvero Madalla. La sua carriera era iniziata proprio qua, all'Hypebuzz, squadra della capitale nigeriana. Dopo essersi messo in mostra nel continente africano, il Royal Antwerp ha deciso di puntare su di lui, portandolo in Europa. A soli 19 anni Udoh riceve così la chiamata della prima squadra avallata dal tecnico Mark van Bommel e inizia ad entrare nel giro dei grandi, faticando sempre a trovare spazio e continuità. Nel 2024-25 arriva a sorpresa il trasferimento in Premier League: ad acquistarlo è il Southampton, che gli fa firmare un contratto triennale. Nessuna presenza nel massimo campionato inglese, ma qualcuna con l'U21. L'ultimo club prima del decesso è stato la Dinamo Ceské Budejovice, nel campionato ceco.

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La morte improvvisa di Victor Udoh

ANVERSA, BELGIO - 13 DICEMBRE: I tifosi del Royal Antwerp mostrano il loro sostegno prima della partita di UEFA Champions League tra Royal Antwerp e FC Barcelona al Bosuilstadion il 13 dicembre 2023 ad Anversa, in Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La notizia della scomparsa del 21enne è arrivata dal suo ex club, il Royal Antwerp che ha comunicato l'accaduto sui social: "Con grande costernazione, il RAFC ha preso atto della morte dell'ex giocatore Victor Udoh (21 anni). Victor si è trasferito al Bosuil nella stagione 2023/2024, dove nel suo primo anno con i Young Reds è riuscito a segnare dodici gol in 21 partite. In quella stagione ha anche fatto il suo debutto ufficiale con la prima squadra nella partita casalinga contro il Charleroi. In totale, Victor è sceso in campo 28 volte ufficialmente per The Great Old e ha fornito due assist, prima di passare al Southampton. I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di Victor. Auguriamo loro molta forza, sostegno e calore in questo periodo particolarmente difficile. Riposa in pace, Victor".

We are devastated by the tragic passing of former player Victor Udoh at the age of 21.



The thoughts of everyone at #SaintsFC go out to Victor's loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/EiM0FKC64J — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 26, 2026

Tuttavia, le motivazioni sul decesso di Victor Udoh rimangono ignote. La sua morte è avvolta da un velo di mistero e i quotidiani locali e tabloid nigeriani parlano di un possibile avvelenamento alimentare. Il calciatore infatti si trovava in giro con alcuni amici durante la sera precedente. La mattina successiva invece, è stato rinvenuto il corpo senza vita. Il caso è ancora in attesa di essere definitivamente sciolto e le autorità locali sono ancora al lavoro su questo avvenimento spinoso.

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