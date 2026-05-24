La Premier League si è conclusa. Oltre alla vittoria dell'Arsenal di Arteta, che dopo 22 anni è riuscito a riportare i gunners a vincere il titolo, gli altri verdetti di un campionato che si conferma come sempre pieno di sorprese. Tra le soprese la retrocessione del West Ham, che è uscito sconfitto dalla corsa a due contro il Tottenham di Roberto De Zerbi.

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De Zerbi ce l'ha fatta: paradiso Tottenham, inferno West Ham

LONDRA, INGHILTERRA – 24 MAGGIO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, festeggia dopo che la squadra ha ottenuto la salvezza dalla retrocessione durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium il 24 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

La notizia più dolorosa della giornata riguarda il West Ham. La vittoria per 3-0 sul Leeds non è bastata, e ora gli hammers si trovano a dover affrontare la Championsip nella prossima stagione. Un risultato - negativo - storico per la squadra londinese, che retrocede dopo 14 anni consecutivi di Premier League.

Se a Est di Londra il sentimento predominante adesso è la disperazione, a Nord della città invece i tifosi stanno esultando. Un gol di Palhinha al 42° minuto - il 5° stagionale per il portoghese, suo record personale - ha mandato in estasi il Tottenham Stadium. Certo, a inizio stagione sarebbe stato assurdo pensare che all'ultima giornata avremmo visto coinvolte Tottenham e West Ham nella lotta retrocessione. Ma il calcio si sa, è capace di tutto. Ed è stato necessario l'intervento di Roberto De Zerbi, che con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte è riuscito a regalare una salvezza ai tifosi degli spurs che stava diventando un miraggio.

Chelsea fuori da tutto, il ritorno del Manchester

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Una stagione piena di soprese quella appena terminata di Premier League. Innanzitutto, dopo 5 anni, l'allievo Mikel Arteta è riuscito a superare il maestro Pep Guardiola . 22 anni dopo, i gunners si sono laureati Campioni d'Inghilterra, nonostante i fantasmi tornati nel corso della seconda parte di stagione. Poi c'è stato il grande ritorno del, che dall'arrivo diin panchina ha ingranato la quinta fino a conquistare un'ottimo terzo posto, che permette ai Red Devils di tornare indopo due anni di assenza.

Niente da fare per il Chelsea, che con la sconfitta subita a casa del Sunderland dice addio a tutte le competizioni europee, dopo essersi visto sfumare l'accesso all'Europa League con la sconfitta in finale di FA Cup contro il Manchester City. Vi accedono invece proprio il Sunderland e il Bournemouth, mentre il Brighton - nonostante la sconfitta proprio contro lo United di Carrick - si piazza otttavo e si guadagna un posto in Conference League.

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