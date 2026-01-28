Maccabi Tel-Aviv-Bologna, come sono andate le due squadre in Europa?

Aspettando che l'incontro di domani sera abbia inizio, vediamo insieme come sono andate le stagioni europee dei due club

Jacopo del Monaco 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 19:02)

Tra gli incontri che andranno in scena nella giornata di domani, figura anche quello tra il Maccabi Tel-Aviv ed il Bologna. Le due compagini, infatti, si sfideranno in occasione dell'ottava nonché ultima giornata dell'Europa League. I padroni di casa, ultimi in classifica con un solo punto, non hanno più nulla per cui competere se non l'orgoglio. I detentori della Coppa Italia, dal canto loro, hanno 12 punti e possono ancora andare in top 8, ma dipenderà anche da cosa faranno le altre compagini. In attesa che il match delle ore 21:00 di domani sera abbia inizio, ripercorriamo l'esperienze in ambito internazionale dei due club.

Maccabi Tel-Aviv-Bologna, la storia europea delle due squadre — Il Maccabi Tel-Aviv, allenato dall'allenatore serbo Zarko Lazetić, vanta diverse partecipazioni nella seconda competizione europea. Nel corso della sua storia, la compagine proveniente dall'Israele vanta di tre partecipazioni in Champions League: esordio nella stagione 1992/1993; 2004/2005, annata in cui ha giocato contro la Juventus nella fase a gironi; 2015/2016, ultima edizione in cui ha partecipato alla massima competizione continentale. In Europa League, invece, la squadra gialloblù ha preso parte a 10 edizioni, l'ultima di questa risalente alla scorsa stagione, quando ha lasciato la competizione al termine delle otto gare della league phase. Il Maccabi, tra l'altro, ha giocato per due volte in Conference League ed una sola, nell'annata 1994/1995, nell'ormai estinta Coppa delle Coppe.

Il Bologna, attualmente guidato da Vincenzo Italiano, ha giocato in Champions soltanto per due volte nella sua storia: 1964/1965, quando la competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni, uscendo al primo turno contro l'Anderlecht; la scorsa stagione, incontrando l'eliminazione al termine della league phase. In quest'annata i rossoblù stanno partecipando per la quinta volta in Europa League. Le altre quattro risalgono agli anni in cui il nome del torneo era Coppa UEFA ed il miglior risultato risale alla stagione 1998/1999, annata in cui l'Olympique Marsiglia li ha eliminati in semifinale. Negli anni '70, i Felsinei hanno disputato due edizioni della Coppa delle Coppe uscendo altrettante volte al primo turno.