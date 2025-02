In un campo di calcio a Malaga son saltati i nervi: mega rissa con pugni e calci violenti, la polizia ha aperto un'indagine sull'accaduto

Sergio Pace Redattore 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 20:34)

Folle rissa in un campo di calcio a Malaga. Durante la sfida tra il Miraflores City e il Banús Fútbol, valevole per il campionato regionale della Federación Malagueña, si è scatenata una violenta rissa che ha visto coinvolti calciatori, allenatori, staff e dirigenti. Momenti di assoluta follia, in cui diversi protagonisti del match hanno letteralmente perso il controllo.

Il nervosismo è iniziato a serpeggiare attorno all'82' con il Banús Fútbol in vantaggio 3-1. Il direttore di gara ha espulso un giocatore sia del Miraflores che del Banús. All'interno delle due panchine sono saltati i nervi e così è scoppiata la mega rissa. L'arbitro, a quel punto, è stato costretto a sospendere la partita.

Rissa furibonda in un campo di calcio a Malaga — La polizia ha aperto un'indagine per fare luce sull'accaduto. I video sono in mano alla Federación Malagueña che dovrà visionarli e analizzarli per cercare di individuare gli eventuali responsabili. Una volta individuati gli aggressori, verranno adottate le più adatte misure disciplinari. Nel frattempo uno dei protagonisti della rissa è stato arrestato dagli agenti di polizia, accusato di aver aggredito l'allenatore del Banús Fútbol.

Dalle immagini che si hanno in possesso, l'uomo in questione ha avuto un scontro fisico con l'allenatore ed un'altra persona. Sono volati pugni e calci violenti, in campo un vero e proprio far west. I giocatori sono riusciti ad intervenire e a separare le persone coinvolte. L'allenatore, per le ferite riportate, è stato curato dallo staff sanitario presente in campo.