21 punti in negativo, 34 sconfitte su 34: per la città delle albicocche, gli effetti del sisma di due anni fa non sono ancora finiti

Lorenzo Ciabattini 18 aprile - 11:38

C'è una squadra di calcio, in Europa, che sta battendo ogni record... in negativo. È il caso del Yeni Malatyaspor, club turco di seconda categoria, che occupa attualmente il fondo della 1. Lig Trendyol con un punteggio da leggere in numeri relativi: -21 in classifica! Tuttavia, dietro a questo risultato, c'è una storia molto triste.

Il caso del Malatyaspor — La stagione della squadra di Malatya - capoluogo della provincia omonima, nell'Anatolia Orientale, famosa per la sua produzione di albicocche, ndr - è partita con un handicap notevole, visti i 21 punti di penalizzazione inflitti. 18 di questi dalla FIFA, per non aver rispettato gli obblighi finanziari in tre diverse occasioni, ed altri 3 dalla Federcalcio turca (TFF) per non essersi presentati in campo alla partita inaugurale del campionato.

Gli effetti a catena del 2023 — Lo Yeni Malatyaspor, in realtà, risente ancora - purtroppo - degli effetti a catena del tremendo terremoto che nel febbraio 2023 colpì violentemente la zona. Scosse da 5.9 di magnitudo ed innumerevoli danni a persone ed edifici, con alcuni giocatori che persero la vita a Malatya e gravi danni alle infrastrutture, compromettendo la stabilità del club. Senza aver beneficiato di alcun tipo di aiuti economici, la società sta lentamente scivolando verso il baratro del fallimento.

I numeri da "record" del fallimento — Nella serie B turca 2024/25, sono arrivati soltanto KO: 34 su 34, con appena 13 gol segnati e 125 subiti. E anche la rosa del Malatyaspor è cortissima, appena 22 giocatori, fra cui tanti provenienti dal settore giovanile, con un'età media intorno ai 20 anni e nessun calciatore straniero. Insomma, una vera e propria tragedia - sportivamente parlando - per la squadra di un'importante città per la storia della Turchia, dove è presente anche uno stadio da 25 mila posti. E l'incubo potrebbe non essere finito qua...