Mallorca-Barcellona, statistiche e precedenti tra i due club spagnoli

Mallorca-Barcellona, i precedenti

I due club, allenati rispettivamente da Jagoba Arrasate e dal tedesco Hans Flick, stanno per iniziare in via ufficiale la nuova annata calcistica. Dalla stagione 1960/1961 ad oggi, le due squadre della massima competizione spagnola si sono affrontate 75 volte ed i Blaugrana hanno nettamente le statistiche dalla loro parte: 46 vittorie, 12 partite terminate in parità e soltanto 17 sconfitte. L'ultima volta che il Mallorca ha battuto il club catalano risale al 17 maggio 2009, quando ha vinto 2-1 in casa grazie alle reti di Juan Arango e Cleber Santana, dopo aver subito la rete del momentaneo 0-1 dal Samuel Eto'o. Anche per quanto riguarda i gol, il Barça ne ha segnati di più: 158 contro gli 84 degli isolani.