Nella giornata odierna, il Mallorca ospiterà i Campioni di Spagna del Barcellona in occasione della prima giornata della Liga 2025/2026. Aspettando il calcio d'inizio delle ore 19:30, ecco i precedenti e le statistiche tra le due squadre che si affronteranno presso l'Estadi de Son Moix.
LaLiga
Mallorca-Barcellona, statistiche e precedenti tra i due club spagnoli
Mallorca-Barcellona, i precedenti—
I due club, allenati rispettivamente da Jagoba Arrasate e dal tedesco Hans Flick, stanno per iniziare in via ufficiale la nuova annata calcistica. Dalla stagione 1960/1961 ad oggi, le due squadre della massima competizione spagnola si sono affrontate 75 volte ed i Blaugrana hanno nettamente le statistiche dalla loro parte: 46 vittorie, 12 partite terminate in parità e soltanto 17 sconfitte. L'ultima volta che il Mallorca ha battuto il club catalano risale al 17 maggio 2009, quando ha vinto 2-1 in casa grazie alle reti di Juan Arango e Cleber Santana, dopo aver subito la rete del momentaneo 0-1 dal Samuel Eto'o. Anche per quanto riguarda i gol, il Barça ne ha segnati di più: 158 contro gli 84 degli isolani.
Le statistiche in Liga tra Pirati e Blaugrana—
Prendendo in considerazione soltanto le partite giocate nella massima competizione spagnola, i precedenti tra l'Ensaimada Mecánica ed il Barcellona sono 66 ed ovviamente il club catalano ha ancora le statistiche dalla sua parte. Ad oggi, in campionato contro il Mallorca, i Blaugrana hanno portato a casa la vittoria 42 volte. Le partite terminate in parità, invece, sono stati 11 e le sconfitte sono ferme a quota 13.
Considerando soltanto le 33 partite di Liga giocate in una delle isole più famose della Spagna, i padroni di casa di oggi ne hanno vinte 10, nove in meno rispetto ai loro avversari più blasonati. L'Ensaimada Mecánica ed i Campioni di Spagna, nei match di campionato giocati a Palma de Maiorca, hanno pareggiato soltanto 4 volte e l'ultimo risale al 2-2 della stagione 2023/2024.
© RIPRODUZIONE RISERVATA