Malore in allenamento per la calciatrice cilena Millones: è in coma

Ore di grande preoccupazione in Cile, in seguito al malore della calciatrice 18enne Natsumy Millones. La ragazza, attaccante del Coquimbo Unido, è collassata a terra durante una seduta di allenamento, in preda alle convulsioni. Millones, classe 2007, è attualmente ricoverata in ospedale e versa in condizioni delicate. La famiglia della calciatrice ha confermato che la giovane si trova in stato di coma farmacologico, con la respirazione avviene con l'ausilio di un ventilatore meccanico. Il club ha poi comunicato che, fino a una ulteriore valutazione, continuerà a essere sedata. L’obiettivo dei medici è quello di stabilizzare la situazione clinica. Millones è una grande promessa del calcio sudamericano femminile e, nel 2022, ha partecipato al Mondiale Under-17. Ecco il messaggio proprio della federazione cilena.