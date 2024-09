Malta ha nominato ct ad interim il 54enne italiano Davide Mazzotta: nello staff anche l'ex Lecce, Ernesto Chevanton. L'esordio il prossimo 10 ottobre in amichevole contro il Turkmenistan. Tre giorni dopo il delicato match contro la Moldavia

Sergio Pace Redattore 24 settembre - 16:27

Davide Mazzotta è stato nominato allenatore ad interim della nazionale di Malta. L'annuncio è arrivato in giornata tramite un comunicato ufficiale pubblicato dalla Federazione calcistica maltese (Malta Football Association). La panchina di Malta era rimasta vacante dopo l'esonero di Michele Marcolini avvenuto circa due settimane fa.

L'ex centrocampista del Chievo Verona ed ex tecnico del Legnago Salus ha pagato il ko per 2-0 contro la Moldavia in Nations League lo scorso 7 settembre, sebbene seguito dalla vittoria di misura per 1-0 ottenuto ad Andorra tre giorni dopo.

Il 48enne tecnico italiano aveva preso le redini della nazionale di Malta nel gennaio 2023. Il contratto di Marcolini sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024. Con lui sollevato dall'incarico anche il vice allenatore Davide Mandelli. Per le prossime quattro partite in programma quest'anno sarà dunque Davide Mazzotta a guidare la nazionale maltese.

Malta, ecco Mazzotta ct ad interim: nello staff l'ex Lecce Chevanton — Malta ospiterà in casa al Ta'Qali National Stadium Moldavia e Andorra rispettivamente il 13 ottobre e il 19 novembre in Nations League. Partita decisiva quella contro i moldavi in chiave qualificazione alla Lega C. In preparazione a questa delicata partita, Malta affronterà un'amichevole contro il Turkmenistan il 10 ottobre.

Sarà l'esordio di Mazzotta come ct ad interim di Malta. Queste le prime parole del 54enne tecnico riportate sul sito ufficiale della Federazione calcistica maltese: "Sono onorato di guidare la squadra di Malta per le prossime partite internazionali. Sono molto motivato a usare tutta la mia conoscenza ed esperienza per far emergere il meglio dai giocatori e aiutare la squadra a dare il meglio di sé, sia individualmente che collettivamente.

"La mia familiarità con i giocatori e le esigenze del calcio internazionale mi rendono fiducioso che, insieme, possiamo raggiungere i livelli di prestazione e i risultati desiderati in questo breve periodo di tempo".

Le dichiarazioni del presidente Bjorn Vassallo — Il presidente della Federazione calcistica maltese Bjorn Vassallo ha spiegato così la scelta di affidare la panchina di Malta a Mazzotta: "Davide è un allenatore competente, ben noto alla maggior parte dei giocatori che attualmente fanno parte della squadra senior. La situazione attuale ha reso imperativo per noi nominare un allenatore che abbia familiarità con l'assetto della nazionale e Davide si adatta perfettamente al ruolo, in quanto è stato un membro chiave dell'assetto tecnico durante il suo periodo come assistente allenatore senior, dove la sua competenza tattica e la sua conoscenza del calcio sono state molto apprezzate sia dai giocatori che dai membri dello staff tecnico. Siamo felici che Davide abbia accettato di assumere questo ruolo e siamo fiduciosi che, insieme al suo staff, possa lasciare un impatto positivo nelle prossime due finestre internazionali".

Malta, nello staff c'è anche Chevanton... — Mazzotta ha ricoperto il ruolo di allenatore assistente senior di Malta per tre anni tra il 2020 e il 2023. Adesso sarà il ct ad interim che dovrà guidare la nazionale maltese nelle prossime due delicate sfide di Nations League. Il 54enne tecnico, che ha svolto il ruolo di collaboratore tecnico alla Salernitana, avrà al suo fianco una vecchia conoscenza della Serie A.

Si tratta di Ernesto Javier Chevanton. L'ex attaccante uruguaiano viene ricordato per la sua esperienza in Italia al Lecce. In carriera ha vestito le maglie anche di Monaco, Atalanta e Siviglia. Il 44enne, che ha conquistato il campionato italiano Primavera nel 2022 da vice allenatore dell'Under 19 del Lecce, farà parte dello staff tecnico di Mazzotta.