Man City, Haaland è on fire: ha segnato più gol di 19 squadre di Premier

L'attaccante norvegese ha realizzato una doppietta sabato contro il Brentford, arrivando così a nove gol in campionato dopo quattro giornate...

Erling Haaland ha realizzato una doppietta contro il Brentford sabato per consolidare il vantaggio del Manchester City in vetta alla Premier League e affermarsi come capocannoniere del campionato inglese.