Federico Grimaldi 8 aprile - 11:53

"Ero seduto qui prima che tu nascessi". Michael Carney, il suo nome, rossa la sua passione. Tuonano forte le sue parole di protesta contro l'aumento dei biglietti imposto dalla società per la prossima stagione. Lo storico tifoso del Manchester Unitedè abbonato da più di 45 anni ed ora è costretto a dire addio.

"Ben 74 anni di sostegno, per cosa?" — Le belle storie d'amore non dovrebbero mai incontrare una fine, eppure a volte, si è costretti a rinunciare a ciò che ci è più caro. Michael Carney non voleva che la sua storia terminasse così in fretta. 81 anni di vita, di passione, di gioia, di tristezza e di lealtà. Tutti questi sentimenti sono stati rivolti per un'unica cosa: il Manchester United. Il suo primo abbonamento fu nel lontano 1980: da allora non si è più perso una partita della sua amata squadra. Da Sir Alex Ferguson a Mourinho e Ten Hag, Michael ha vissuto a pieno gli anni più belli e più bui della storia del club. Ora, quello che chiede, non è vincere, ma poter continuare a sostenere la sua squadra.

Il suo posto storico, nella prossima stagione, diventerà parte dell'Hospitality, con un aumento significativo del proprio abbonamento. Dopo più di 45 anni di abbonamento, Michael non si sarebbe aspettato di dire addio così ed ora è costretto a farsi sentire. Nel derby contro il City, è diventato virale il suo cartello con su scritto da un lato: "Ben 74 anni di sostegno, per cosa?" e dall'altro: "Ero qui prima che tu nascessi". L'ultima frase rispecchia a pieno la passione racchiusa non solamente in lui, ma in tutti quei tifosi che non si stanno più rivedendo con la propria squadra. La società ha dissolto un legame unico ed ora dovrà rimediare.

I tifosi rivogliono il "vero" Manchester United — Quando si pensa alla Premier League o all'Inghilterra, sin da piccoli, ci viene da pensare ad una sola squadra: il Manchester United. I Red Devils hanno rappresentato un'era calcistica ed hanno fatto sognare piccoli tifosi cresciuti col mito di Cantona, Giggs, Rooney, CR7, Keane e molti altri ancora. Ora quella passione, quella felicità sembra essere svanita. L'unica cosa che non si era mai sciolta, era la fedeltà dei tifosi nei confronti della propria squadra.

Adesso, sembra non esserci più nemmeno quella. Emblematico il caso di Michael Carney, che a 81 anni si vede costretto a protestare con una società, che a detta loro non rispecchia i valori dello United. Cosa rimane da fare, ora? I tifosi hanno bisogno di andare allo stadio a sostenere i propri giocatori, anche nei momenti più bui, ma soprattutto la società deve iniziare a dare maggiore priorità a chi per anni è stato li, senza mai lamentarsi. Perché non esiste lo United senza tifosi, ma soprattutto i tifosi non potrebbero vivere senza la loro squadra.

