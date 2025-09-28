Due clamorose autoreti del difensore francesi spalancano le porte della vittoria alla squadra di Pep Guardiola nel 5-1 finale. Il Burley rimane terzultimo in classifica.

Mattia Celio Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 17:32)

Quello che ieri pomeriggio è successo tra Manchester City e Burley ha davvero dell'incredibile. Il man of the match della partita è stato Maxime Esteve, ma in negativo. Il francese, infatti, ha realizzato due reti, ma nella porta sbagliata. Due errori grossolani che non capita tutti i giorni. La partita, alla fine, è terminata 5-1 per la squadra di Pep Guardiola.

Manchester City-Burley, Esteve bomber "al contrario": due reti nella porta sbagliata — Una giornata assolutamente da dimenticare per il Burley, soprattutto per Maxime Esteve. Nella sfida all'Etihad Stadium, la squadra di Scott Parker è stata demolita dal Manchester City per 5-1, ma il protagonista sfortunato della partita è stato proprio il difensore francese che, infatti, ha realizzato due grossolani autogol. La prima arriva al 12', quando il difensore nel tentativo di anticipare il tap-in di Foden calcia il pallone nella propria porta aprendo di fatto le marcature.

Il Burley però reagisce e al 37' trova il pareggio con Anthony, che aveva recentemente segnato anche al Manchester United. Al 61' il City si riporta in vantaggio con Matheus Nunes bravo a colpire il pallone al volo su assist di testa di Haaland. Quattro minuti dopo Esteve la ricombina grossa, questa volta deviando un cross di Nunes, indirizzato ad Oscar Bobb, alle spalle di un Dúbravka ormai battuto.

Nei minuti finale è venuto in cattedra il dominio di Erling Haaland che, con una doppietta, ha chiuso la partita sul 5-1. Con questa sconfitta, la quarta in sei partite, il Burley resta al 18° posto con soli 4 punti, in attesa della sfida di domani tra West Ham ed Everton. Maxime Esteve farà meglio a cancellare una giornata in cui tutto gli è andato storto.