L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in vista del match di Premier League contro il Tottenham

Sergio Pace Redattore 25 febbraio 2025 (modifica il 25 febbraio 2025 | 17:52)

Il Manchester Citysi prepara ad affrontare il Tottenham nel turno infrasettimanale di Premier League. I Citizens sfideranno gli Spurs al Tottenham Hotspur Stadium mercoledì 26 febbraio alle 20:30 ore italiane nel match valevole per la ventisettesima giornata di campionato.

Alla vigilia dell'atteso match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Tottenham è una squadra fantastica per qualità individuale, ritmo ed intensità di gioco. I risultati possono dire cose diverse, ma la mia opinione sulla loro squadra è completamente opposta. Postecoglou? Ho un'alta opinione di lui. Cerco di non giudicare i risultati, bisogna vedere le idee".

Tottenham-Manchester City, la conferenza stampa di Guardiola alla vigilia del match — In casa Manchester City tiene banco la condizione di Erling Haaland. Il bomber norvegese dei Citizens, infortunatosi nel match di campionato contro il Newcastle, non è stato impiegato nel playoff di ritorno contro il Real Madrid e nell'ultimo match in Premier contro il Liverpool. Ecco gli aggiornamenti di Guardiola sul suo attaccante: "Stasera, dopo l'allenamento, scopriremo se ci sarà. Ovviamente lo spero, ma non sappiamo ancora nulla. Lui si sente meglio, ma le ultime due partite non ha potuto giocarle. Vedremo domani". Sul futuro di Kevin De Bruyne: "È un giocatore eccezionale. Lo è stato e lo è ancora. Ciò che accadrà è principalmente una questione tra lui e il club".

La sfida più difficile per Guardiola è quella di ricostruire una squadra che ha perso parecchie certezze quest'anno. I Citizens erano abituati a ben altri standard di rendimento e risultati. Il tecnico catalano lo sa bene: "L'abbiamo già fatto, quella di oggi non è la stessa situazione da cui siamo partiti nove anni fa. L'abbiamo già fatto due o tre volte. La sfida più grande che ho avuto è stata quando ho iniziato la mia carriera da allenatore e con il mio staff dovevamo dimostrare che potevamo farcela".

L'allenatore del Manchester City ha espresso poi il suo punto di vista sul contributo offerto alla squadra dagli acquisti effettuati nella sessione invernale di gennaio: "L'impatto dei nuovo è stato davvero buono, considerando il periodo di allenamento che hanno avuto. Khusanov non non parla fluentemente inglese ma il suo impatto è stato davvero buono, ha giocato tanto. Lo stesso vale per Omar Marmoush. Nico Gonzalez ha giocato meno ma sono stati davvero bravi tutti quanti. Vitor Reis arriverà presto ad un buon livello, siamo soddisfatti".