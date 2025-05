Dopo l'ultimo ballo in casa di Kevin De Bruyne all'Etihad Stadium, Guardiola ha lanciato l'allarme per quanto riguarda il numero dei giocatori della rosa in vista della prossima stagione

Mercoledì sera, infatti, alcuni volti noti come Savinho, Khusanov, McAtee e Rico Lewis sono rimasti fuori dalla distinta. Una situazione che, secondo Guardiola, non può più ripetersi. “È troppo difficile dal punto di vista emotivo. I giocatori creano legami tra di loro, ma con una rosa così ampia, quei legami si perdono. Non è salutare per il gruppo".