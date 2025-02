Manchester City, Guardiola: “Le probabilità di qualificazione sono dell’1%”

Non coltiva grandi speranze di vittoria, e dunque di passaggio del turno, il 54enne tecnico catalano del Manchester City. Prosegue così Guardiola: "Ci sono state molte partite in cui non abbiamo giocato al nostro livello e la partita successiva la perdevamo. Quest’anno la realtà è che siamo stati molto, molto lontani dai nostri livelli abituali di rendimento. I risultati sono stati scarsi quest’anno, solo per una partita non cambierò la mia opinione. Non siamo ancora abbastanza bravi, ma è meglio andare a Madrid con questo risultato (la vittoria per 4-0 contro il Newcastle in campionato, ndr.).

Guardiola ha poi parlato del periodo di ambientamento di Abdukodir Khusanov, difensore uzbeko prelevato dal Lens per 40 milioni di euro nella finestra invernale di mercato: "Non è stato facile per lui quello che è successo contro il Chelsea, non è stato facile per i suoi compagni o per l'Uzbekistan. Da allora non ha giocato per le circostanze che hanno visto Ruben Dias, Manu Akanji e Nathan Ake giocare. La sua tranquillità con la palla è stata davvero buona ed è stato velocissimo a correre dietro a Isak. In termini decisionali deve migliorare, ma è una questione di età. Si è adattato davvero bene. È molto timido e non parla molto, ma per i prossimi anni abbiamo giocatori che il Manchester City può sviluppare per farli rendere al meglio".