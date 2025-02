Manchester City-Real Madrid, un confronto che vale una stagione: le possibili scelte di Guardiola e Ancelotti

Tanti infortuni e molta pressione: stasera va in scena un classico della Champions League degli ultimi anni, seppur in un contesto atipico.

Lorenzo Maria Napolitano 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 11:31)

Continua il nuovo format della Champions League: dopo l'unico, grande girone, adesso tutti gli appassionati si interfacceranno con i playoff, che decreteranno quali squadre approderanno agli ottavi di finale, che si disputeranno direttamente ad inizio marzo. Tra le migliori squadre presenti in questa fase intermedia ci sono il Manchester City ed il Real Madrid, nobili decadute che si affronteranno nella gara d'andata all'Etihad Stadium. Da un lato c'è Pep Guardiola, che sta raccogliendo i risultati dei tragici mesi di novembre e dicembre, in cui il City ha letteralmente perso la bussola anche per mezzo di un nutrito numero di infortunati. E, per giunta, qualificatosi ai playoff soltanto all'ultima giornata. Dall'altro lato, invece, c'è il Real Madrid, piazzatosi all'undicesimo posto ma con 3 sconfitte incassate nelle 8 dei gironi.

Una delle due squadre adesso saluterà la competizione appena all'inizio, e di conseguenza la stagione degli inglesi o degli spagnoli verrà etichettata molto probabilmente come fallimentare, o quasi, dato che ci troviamo davanti a due delle squadre più potenti - fuori e dentro il terreno di gioco - d'Europa. City e Real si sono infatti affrontate 12 volte negli ultimi 13 anni e prevalentemente quando la gara avrebbe deciso l'epilogo della competizione: l'ultimo confronto, ad esempio, risale ai quarti di finale dello scorso anno, con il Real Madrid che venne salvato ai calci di rigore da Andrij Lunin ai calci di rigore dopo due pareggi nel doppio confronto.

Momento di forma e precedenti — Negli ultimi 8 incontri tra City e Real Madrid gli Sky Blues hanno vinto in 4 occasioni, mentre i Blancos soltanto 2. Generalmente parlando, ogni partita s'è trasformata in vero e proprio spettacolo, con una pioggia di gol e tante emozioni. La formazione di Guardiola sta pian piano tornando a galla dopo essere sprofondata in una crisi che sembrava non finire mai, ma le difficoltà negli scontri diretti persistono: basti pensare, in tal senso, alle recenti sconfitte contro il Paris Saint-Germain in Champions League (4-2) e il pesante ko contro l'Arsenal in Premier League (5-1). Il Real Madrid, invece, ha manifestato la sua grande forza nelle ultime partite della massima competizione europea, vincendo gli ultimi tre match. Ne LaLiga, nel frattempo, la squadra di Ancelotti ha conquistato la vetta approfittando di un calo del Barcellona, e alberga ancora al primo posto nonostante l'1-1 contro l'Atlético Madrid.

Adesso, però, il campionato spagnolo è più vivo che mai: i Blancos sono in cima con 50 punti, seguita dalla formazione di Simeone con 49 e la macchina da gol di Flick che, con la recente vittoria ottenuta contro il Sevilla, è salita a quota 48. Dunque sarebbe meglio per il Real spingere sull'acceleratore in questo momento cruciale della stagione. La sfortuna, però, sembra ancora zavorrare sul club: infatti la squadra di Ancelotti approccerà al match con diversi assenti soprattutto in difesa, tra cui David Alaba (per un problema agli adduttori), Dani Carvajal (alle prese con la rottura del legamento crociato così come Militāo) e Antonio Rüdiger (fermo per infortunio muscolare). Per quanto riguarda invece il City, restano in forte dubbio Nathan Aké e Jeremy Doku, ma ciò che preoccupa di più gli inglesi è la sfortuna che si sta appiccicando al club.

Infatti, ha del clamoroso quanto accaduto durante la partita contro il Leyton Orient: dopo neanche venti minuti di gioco, il nuovo acquisto Nico Gonzalez - prelevato dal Porto per 60 milioni - è stato costretto a lasciare il campo a Bernardo Silva a causa di un infortunio. In tanti si sono lamentati per un presunto fallo in occasione della rete dell'1-0, propiziata proprio da un errore dello spagnolo, ma l'arbitro ha mantenuto la sua decisione. Il natio di La Coruña era stato ingaggiato proprio per colmare la lacuna lasciata da Rodri, ma adesso anche lui rischia di rimanere diverso tempo fuori dal campo.

Le probabili formazioni — Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Silva; Savinho, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappè. All. Ancelotti.

Dove vedere la partita — La partita dei playoff di Uefa Champions League tra Manchester City e Real Madrid si giocherà alle ore 21.00 e potrà essere seguita sui canali di Sky Sport in esclusiva: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online. Il big match di giornata sarà disponibile anche in diretta streaming e per i clienti Sky c'è Sky Go, app disponibile per smartphone, tablet e pc. Chi riuscirà a strappare il pass per gli ottavi, affronterà una tra Bayer Leverkusen e Atlético Madrid.

