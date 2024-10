In giornata è arriva la notizia dell’addio di Txiki Begiristain come direttore sportivo del Manchester City. Dopo 12 anni di successi, l’ex giocatore spagnolo lascerà i citizens dopo aver letteralmente trasformato la seconda squadra...

