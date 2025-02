I Citenzs ospiteranno i Reds questa domenica all'Etihad Stadium: Pep Guardiola per rialzare la testa in campionato, Arne Slot per allungare sulle inseguitrici.

Samuele Amato 20 febbraio 2025 (modifica il 20 febbraio 2025 | 15:47)

Un big match alle porte per la ventiseiesima giornata di Premier League, con tre punti fondamentali in palio. All'Etihad Stadium, Manchester City-Liverpool chiuderà la domenica sportiva britannica. Da un lato, gli uomini di Pep Guardiola che vorrebbero ritrovare la propria dimensione in un periodo estremamente negativo; dall'altro, i Reds di Arne Slot che vogliono staccare gli inseguitori per il titolo.

Gli ultimi precedenti — Manchester City-Liverpool è un incrocio dal sapore speciale. Nell'ultimo decennio questa sfida poteva designare la possibile vincitrice della Premier League: edizioni del campionato inglese che, dalla stagione 2017-18, hanno sorriso di più ai Citizens con sei titoli vinti. L'unica volta in cui i Reds hanno potuto strappare la corona inglese ai rivali è nella stagione 2019-2020.

Le recenti sfide tra le due parti, in questo derby inter-cittadino nel nord dell'Inghilterra, sembrano andare a favore dei "liver birds". La squadra di Arne Slot si è imposta per 2 a 0 nella sfida d'andata ad Anfield, lo scorso 1° dicembre. La stagione passata, invece, con ancora Jurgen Klopp sulla panchina sono arrivati due pareggi: sia nella sfida in casa a Liverpool, che in quella di Manchester.

Tuttavia c'è una statistica che va a sfavore dei Reds. Senza contare Manchester City-Liverpool in semifinale di FA Cup del 2022 (2-3 ma giocata a Wembley), la vittoria in casa della Blue Moon non arriva dalla stagione 2015-16. Il Liverpool, in quell'occasione, superò il City di Manuel Pellegrini all'Etihad Stadium imponendosi per 4 a 1. I gol della partita portano i nomi di Mangala, Coutinho, Firmino e Skrtel per i Reds; Aguero per i Citizens.

— Liverpool FC (@LFC) February 20, 2025

Dove vedere Manchester City-Liverpool — Un match imperdibile, ricco di storia e con due squadre che arrivano alla sfida con umori opposti. Mentre Slot può fare leva sul percorso sensazionale svolto da Salah e compagni fino ad ora, Guardiola sembra aver percepito la fine del ciclo vincente della Blue Moon (reduce da una sonora sconfitta in Champions e da prestazioni sottotono in campionato). Ecco, dunque, dove poter vedere la partita in TV e in streaming.

Come ogni partita della Premier League, il match sarà trasmesso da Sky. La diretta TV di Manchester City-Liverpool si potrà vedere su Sky Sport Calcio (canale 202), per i riservati agli abbonati. Inoltre, si potrà seguire anche in live streaming attraverso la piattaforma Sky Go (applicazione che si può scaricare sui propri dispositivi quali PC, tablet e smartphone). Altra piattaforma che trasmetterà la partita via streaming - sempre offerta da Sky - è NOW TV.