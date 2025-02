Manchester City-Liverpool, il pronostico: Slot favorito su Guardiola

Manchester City-Liverpool, il pronostico del big-match della ventiseiesima giornata di Premier League: Reds favoriti sui Citizens

Vincenzo Bellino Redattore 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 06:31)

Il big match della ventiseiesima giornata di Premier League vedrà protagonisti Manchester City e Liverpool, in campo domenica 23 febbraio alle ore 17:30 presso l'Etihad Stadium. I padroni di casa devono blindare un posto nella prossima Champions League, mentre gli ospiti puntano a consolidare il primato in classifica. Le quote danno un leggero vantaggio alla formazione allenata da Arne Slot.

Qui Manchester City — Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, la squadra di Pep Guardiola deve concentrarsi sul campionato per evitare di compromettere l'intera stagione. Attualmente, i Citizens si trovano in quarta posizione con 44 punti, con un solo punto di vantaggio su Bournemouth e Chelsea. Nelle ultime cinque partite hanno subito una sola sconfitta, un pesante 5-1 contro l'Arsenal, ma devono migliorare la fase difensiva, avendo incassato 35 reti in stagione. L'attacco, invece, rimane pericoloso con 51 gol all'attivo.

Qui Liverpool — Il Liverpool continua a volare e si avvicina sempre più al titolo, avendo accumulato 61 punti, ben otto lunghezze di vantaggio sull'Arsenal. La squadra di Slot ha recentemente pareggiato 2-2 contro l'Aston Villa, mentre l'ultima sconfitta in campionato risale addirittura a settembre, contro il Nottingham Forest. I Reds vantano il miglior attacco della Premier League con 62 gol segnati e una difesa solida, con solo 26 reti subite. Nel match di andata, disputato il 1° dicembre 2024, il Liverpool si impose per 2-0 grazie alle reti di Cody Gakpo e Mohamed Salah.

Manchester City-Liverpool, probabili formazioni — Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, De Bruyne, Foden; Silva, Haaland, Grealish. Allenatore: Pep Guardiolla

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Jones; Salah, Núnez, Luis Diaz. Allenatore: Arne Slot

Analisi quote e pronostico — Stando alle quote dei bookmakers, il Liverpool parte leggermente favorito. La vittoria dei Reds (“2”) è offerta a 2.25, mentre il successo del Manchester City (“1”) si trova a 2.75. Il pareggio (“X”) viene quotato a 3.80. Per quanto riguarda i gol, l'Over 2,5 è bancato a 1.40, mentre l'Under 2,5 è a 2.70. L'opzione "entrambe le squadre a segno" ha una quota di 1.37.

Tra i risultati esatti, il più probabile è l'1-1 a 8.25, seguito dal 2-2 a 10.50. Un successo per 0-1 dei Reds paga 13.00, mentre il 2-0 si trova a 15.00. Al contrario, una vittoria 1-0 per il City è offerta a 14.50. Con due squadre dal grande potenziale offensivo, l'opzione Over 2,5 e Gol sembra la più interessante per gli scommettitori. Il Liverpool parte favorito, ma il Manchester City ha tutte le carte in regola per ribaltare il pronostico davanti al proprio pubblico.