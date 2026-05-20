Il City pareggia, l'Arsenal è campione d'Inghilterra! Parte la festa dei Gunners

Il giorno dopo il fatale pareggio contro il Bournemouth che ha di fatto chiuso la lotta per la Premier League, andata all'Arsenal di Arteta, il Manchester City non perde tempo e guarda subito alla prossima stagione. Il primo passo per la nuova annata è stata la presentazione della nuova divisa. Come dichiarato dallo stesso club, la nuova maglia rappresenta un "continuo della tradizione Citizens".

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Il Manchester City vince la FA Cup - Ph Getty Images

Manchester City, svelata la nuova maglia della stagione 26-27

Sky blue gradient. Monochrome crest. Not your typical home kit. Out now 🩵



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Nonostante il grande rammarico per lasfumata, il Manchester City riparte subito con in vista la stagione successiva. Questa mattina, infatti, il club dell'Etihad Stadium ha presentato la maglia che verrà indossata per l'annata 2026-27. Come dichiarato dallo stesso City, la campagna si basa sull'idea di "Not Your Typical City" (Non la solita città), una frase ricamata all'interno della maglia, un approccio rilassato alla mentalità che ha caratterizzato l'era di dominio del club.

Come mostrano le immagini sul sito ufficiale, il nuovo kit si distingue per una sfumatura azzurra, completata da un emblema metallico monocromatico. Il design vuole simboleggiare il percorso del club e la sua continua ambizione. Protagonisti della presentazione, avvenuta tramite video, sono stati Pep Guardiola, Haaland, Rúben Dias, Rodri e Cherki. Nel video di presentazione vengono mostrati mentre rispondono a chiamate riguardanti eventi insoliti a Manchester, in un contesto "piuttosto atipico". Come durante una giornata di ufficio.

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