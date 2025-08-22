La seconda giornata della Premier League offrirà agli appassionati di calcio il bug match tra il Manchester City ed il Tottenham ed ecco dove si potrà vedere. I due club si affronteranno domani alle ore 13:30 presso l'Etihad Stadium.
Premier League
Manchester City-Tottenham, dove vedere il big match in tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
Dopo aver vinto soltanto il Community Shield contro i cugini dello United la scorsa stagione, il Manchester City vuole riscattare una stagione al di sotto delle sue aspettative. Con nuovi ed importanti rinforzi come l'ex Milan Tijjani Reijnders ed il nuovo numero 10 Cherki, la squadra di Pep Guardiola punta a vincere più titoli possibili. La scorsa settimana, i Citizens hanno fatto il loro esordio nella nuova edizione della massima divisione vincendo 0-4 in casa del Wolverhampton grazie alle reti dei due nuovi arrivati sopra citati ed alla doppietta del solito Erling Haaland.
La stagione 2024/2025 del Tottenham fa parte della serie 'due facce della stessa medaglia': deludente a livello nazionale, soprattutto col 17esimo posto in Premier League; ottima in ambito internazionale, grazie alla vittoria dell'Europa League contro il Manchester United. Quest'estate, gli Spurs hanno fatto diversi investimenti importanti come i quasi 64 milioni per Kudus dal West Ham, ma hanno salutato Son, ceduto ai Los Angeles FC. Il club londinese ha perso ai calci di rigore la finale di Supercoppa UEFA contro il Psg, mentre all'esordio in campionato ha vinto 3-0 contro il Burnley grazie alla doppietta di Richarlison ed al gol di Johnson.
Probabili formazioni—
Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, entrambi i tecnici dovrebbero schierare le rispettive formazioni titolari.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez, Reijnders; Bobb, Bernardo Silva, Doku; Haaland.All: Guardiola
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison. All: Frank
Manchester City-Tottenham, dove vedere la partita—
La sfida tra i Citizens ed i detentori dell'Europa League si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, il match della massima competizione inglese sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.
