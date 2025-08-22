Manchester City-Tottenham, dove vedere il big match in tv e streaming live

La stagione 2024/2025 del Tottenham fa parte della serie 'due facce della stessa medaglia': deludente a livello nazionale, soprattutto col 17esimo posto in Premier League; ottima in ambito internazionale, grazie alla vittoria dell'Europa League contro il Manchester United. Quest'estate, gli Spurs hanno fatto diversi investimenti importanti come i quasi 64 milioni per Kudus dal West Ham, ma hanno salutato Son, ceduto ai Los Angeles FC. Il club londinese ha perso ai calci di rigore la finale di Supercoppa UEFA contro il Psg, mentre all'esordio in campionato ha vinto 3-0 contro il Burnley grazie alla doppietta di Richarlison ed al gol di Johnson.