Manchester derby di mercato: United e City si contendono il difensore del Lille, Leny Yoro

Valentina Alduini

Nella vivace caccia alla prossima generazione di talenti, lo sguardo del Manchester United è fermamente puntato sul prodigioso talento del Lille, Leny Yoro. I Red Devils potrebbero ancora una volta spendere tanto soldi per portare un altro giovane promettente all'Old Trafford. Tuttavia, il Manchester City incombe come un potenziale ostacolo, con i recenti problemi difensivi di Pep Guardiola che hanno acceso l'interesse per il giovane difensore francese secondo quanto riportato da The Mirror .

La coraggiosa strategia giovanile dello United

L'approccio dello United negli ultimi anni riflette una strategia chiara: investire nei giovani. Con oltre 150 milioni di sterline spesi per giocatori del calibro di Antony e Rasmus Hojlund, l'intento dello United è trasparente. Yoro, una stella francese Under 21 di 18 anni, è emersa come la prossima potenziale gemma. Nonostante la sua tenera età, Yoro ha impressionato come titolare regolare in Ligue 1, suscitando l'interesse dei migliori club inglesi.

Anche il Manchester City, tra i suoi problemi difensivi, ha mostrato un vivo interesse per Yoro. È una testimonianza dell'abilità di Yoro il fatto che sia visto come una soluzione praticabile agli enigmi della retroguardia di Guardiola. Tale interesse da parte di un club della statura del City indica il livello del potenziale di Yoro e l'impatto che potrebbe avere in Premier League. Al Lille, l'ascesa di Yoro è stata fulminea. Diventare il secondo esordiente più giovane del club non è un'impresa da poco, soprattutto all'ombra di una figura come Eden Hazard. Eppure, Yoro ha lasciato il segno, dimostrando maturità e abilità che vanno ben oltre i suoi anni in campo. Con, intanto, allo United, un certo Varane rimasto fuori nelle ultime gare...

