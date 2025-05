Dopo l'ennesima cocente sconfitta in campionato, il tecnico ha analizzato il suo futuro e quello dei Red Devils

Mattia Celio 12 maggio - 11:31

A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro il Tottenham, il Manchester United subisce una nuova sconfitta in Premier League. All'Old Trafford, i Red Devils si sono arresi al West Ham per 2-0, reti di Soucek e Bowen, al termine di una partita in cui i ragazzi di Ruben Amorim si sono presentati spenti e senza idee. In pratica, l'opposta copia della squadra che ha conquistato la finale. Al termine della partita l'allenatore portoghese è intervenuto in conferenza dove ha rilasciato dichiarazioni anche sul suo futuro.

Manchester United ko, tutta la delusione di Amorim — Come ormai lo si vede dall'inizio della stagione, è un Manchester United a due volti. La sconfitta contro il West Ham, la diciassettesima in stagione, ha fatto sprofondare i Red Devils al 16° posto in classifica. Inoltre, è il peggior bottino di punti dalla stagione 1930-31, quando lo United retrocesse con l'equivalente di 29 punti in 42 partite. La sfida di ieri ha ancora una volta dimostrato i limiti della squadra, mai in partita, poco precisi sotto porta e deboli a difendere. Era dal 2007 che gli Hammers non espugnavano l'Old Trafford e ieri ci sono riusciti con grande facilità.

Subito dopo la partita è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'UTD Ruben Amorim: "Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club e che perdere una partita in casa è la fine del mondo - ha dichiarato - Non abbiamo più paura di perdere una partita come Manchester United e questa è la cosa più pericolosa che possa capitare a un grande club". I numeri sono a dire poco preoccupanti: solo 2 vittorie dal 26 gennaio contro le già retrocesse Ipswich e Leicester e con la sconfitta di ieri il Manchester ha superato il poco invidiabile record di 7 partite senza successo.

Ruben analyses what went wrong against West Ham 💬#MUFC || #MUNWHU

— Manchester United (@ManUtd) May 11, 2025

Durante la conferenza, l'ex allenatore dello Sporting Lisbona ha voluto rilasciare anche una piccola dichiarazione riguardo al suo futuro che, indipendentemente dal risultato della finale, potrebbe non essere ancora a Manchester: "Mi sento imbarazzo a guardare la classifica, ormai si pensa solo alla finale di Europa League e non è professionale, anche perchè la vittoria del trofeo non cancellerebbe questi enormi problemi. È un momento decisivo nella storia del club. Dobbiamo essere davvero forti in estate e coraggiosi, perché non possiamo permetterci un'altra stagione come questa. Se cominciamo così, se questa sensazione persiste, allora dobbiamo lasciare spazio ad altre persone".