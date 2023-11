Manchester United, Bayındır: “Van der Sar il mio preferito”. Ma l’ex portiere lo gela

Il turco classe '98 dei Red Devils, prelevato dal Fenerbahce, ha indicato il 53enne olandese come il suo portiere preferito. La risposta a sorpresa: "Preferisco Onana". E i tifosi sui social non hanno apprezzato...

Altay Bayındır è il secondo portiere del Manchester United. Arrivato dal Fenerbahce quest'estate per 5 milioni di euro, il turco classe '98 - 198 cm di altezza - non ha ancora totalizzato nessuna presenza con i Red Devils. Intanto Bayındır, in un video pubblicato sull'account Instagram del club inglese, ha elogiato l'ex portiere olandese di Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United: "Èil mio preferito". Ma Edwin lo ha letteralmente gelato con la sua risposta...