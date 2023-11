Dal tetto di Old Trafford cade cemento, 2 tifosi colpiti durante il derby femminile: “Vergognoso”

La leggenda del club Gary Neville aveva dichiarato a suo tempo al The Mail: "La famiglia Glazer è stata avvertita per anni della mancanza di investimenti all'Old Trafford. Lo stadio è in declino, nel giro di 20 anni in cui è passato dall'essere uno dei migliori stadi del mondo a uno che non riesce nemmeno a entrare nella top 10 nel Regno Unito e in Irlanda. Questo è il minimo storico".