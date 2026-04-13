L’allenatore è stato portatore di diversi cambiamenti e uno dei calciatori che ha più beneficiato del suo arrivo è il giovane Kobbie Mainoo che, a detta dello stesso Carrick, sarebbe vicino al rinnovo.

Antonino Paradino 13 aprile - 20:07

Il Manchester United inizia a pensare già alla prossima stagione. Dopo aver passato una prima metà di stagione tra numerose difficoltà, i Red Devils hanno ritrovato la retta via con l’esonero di Amorim e l’arrivo di colui che sarebbe dovuto essere un traghettatore, e che alla fine forse su quella panchina rimarrà, Michael Carrick.

Dal suo avvicendarsi, lo United ha completamente cambiato volto, come dimostrano le 7 vittorie e i 2 pareggi nelle nove partite giocate in Premier League, impreziosite da un attuale terzo posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. L’allenatore è stato portatore di diversi cambiamenti e uno dei calciatori che ha più beneficiato del suo arrivo è il giovane Kobbie Mainoo che, a detta dello stesso Carrick, sarebbe vicino al rinnovo.

Le parole di Michael Carrick — Come riporta The Guardian, il giovane centrocampista inglese piace tanto al Manchester United e a Michael Carrick. Il contratto di Mainoo scadrà nell’estate del 2027 e, di conseguenza, la società del Nord-Ovest dell’Inghilterra si è già mossa per intavolare il rinnovo. Le trattative per la firma dell’estensione contrattuale sarebbero in una buona fase, come dichiarato dallo stesso Michael Carrick: "Ci stiamo avvicinando, quindi siamo ottimisti. Siamo tranquilli, ma fiduciosi, e solo il tempo dirà come andrà. Per ora, però, siamo in una buona posizione".

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Mainoo pilastro del centrocampo dello United — Con Amorim sulla panchina del Manchester United, il giovane Kobbie Mainoo giocava col contagocce e questo era certamente argomento di dibattito tra i tifosi. Tutti all’Old Trafford si chiedevano come potesse un giovane talento come Mainoo, che aveva regalato la vittoria del Manchester United contro il Manchester City nella finale di FA Cup e brillato con la nazionale inglese negli ultimi campionati europei, non trovare posto.

Poco prima dell’addio dell’allenatore portoghese, Mainoo si era visto un po’ di più in campo, ma è con Carrick che il giovane centrocampista ha trovato una collocazione fissa accanto a Casemiro, consentendo ai Red Devils di dare qualità a centrocampo e invertire la rotta di una stagione che sembrava andare verso l'ennesimo disastro.