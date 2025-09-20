In occasione della quinta giornata della Premier League, andrà in scena il big match tra il Manchester United e il Chelsea . I due club, allenati rispettivamente da Ruben Amorim e da Enzo Maresca , si affronteranno alle ore 18:30 di oggi pomeriggio presso l'Old Trafford. In vista di questa granda partita della giornata odierna, vi proponiamo una formazione con alcuni giocatori dei Red Devils e dei Blues.

Per questa top 11 che unisce i calciatori che attualmente vestono le maglie delle due squadre abbiamo scelto l'Albero di Natale, ovvero il 4-3-2-1 . In porta schieriamo Robert Sánchez , eletto come miglior portiere del Mondiale per Club che il Chelsea hanno vinto a luglio. Lo spagnolo ha ottime doti nel parare sia i tiri dalla distanza che quelli ravvicinati e sa fare anche buoni interventi difensivi.

Due compagni di squadra dello spagnolo formano parte del quartetto di difensori: il terzino destro Reece James , capitano dei Blues dotato di velocità, visione di gioco e ottima fase difensiva; Trevoh Chalobah , difensore centrale con buonissime abilità in contrasti e duelli aerei. Completano la difesa due mancuniani come Lisandro Martínez , che dispone di ottime abilità come la tecnica, il possesso palla, la forte personalità ed aggressività, e l'ex Lecce Patrick Dorgu , che dispone di ottima velocità e buonissime capacità di cross e dribbling.

I tre centrocampisti

Il trio di giocatori che compone il centrocampo di questa formazione lo possiamo definire Made in South America. Al centro giocherà il brasiliano Casemiro che, anche se non è più quello dei tempi del Real Madrid, porterà alla nostra top 11 tutta la sua esperienza e le ottime doti sia in fase difensiva che offensiva. Come mezzali agiranno Enzo Fernández e Moises Caicedo: il primo, argentino classe 2001, è vice-capitano del Chelsea e ha ottima visione di gioco e buonissime capacità di tiro; il secondo, nato in Ecuador e coetaneo del suo compagno di squadra, gioca sempre ad alta intensità, dispone di ottime abilità nel recupero palla e svolge perlopiù mansioni difensive.

I due trequartisti e la punta — I trequartisti della nostra speciale formazione sono anche i due migliori giocatori delle rispettive squadre. Uno risponde al nome di Cole Palmer, che da quando è al Chelsea ha segnato 45 reti. MVP del Mondiale per Club, l'inglese dispone di ottima finalizzazione, tecnica, dribbling e sa calciare i rigori. Al suo fianco c'è un fantasista di grande esperienza come Bruno Fernandes, capitano del Manchester United con un passato in Italia. Classe 1994, il portoghese dimostra di essere duttile e di avere ottima tecnica e precisione nel tiro dalla distanza.

Chiude la top 11 coi giocatori dello United e dei Blues una prima punta che nelle ultime stagioni ha messo in mostra il suo talento con la maglia del Lipsia e, quest'estate, ha deciso di trasferirsi in Premier League. Stiamo parlando dello sloveno classe 2003 Benjamin Šeško, nuovo attaccante dei Red Devils. Alto 1.95 m, tre le sue abilità ci sono il colpo di testa, la velocità, la potenza nel tiro e la pericolosità quando si inserisce in area di rigore. Ad oggi, Šeško non ha ancora segnato con la nuova maglia e la partita di oggi potrebbe diventare un'opportunità.