Manchester United, docuserie cancellata su richiesta di Ruben Amorim

L'ultima stagione del Manchester United è stata deludente sotto tutti i punti di vista. In Premier League , i Red Devils allenati prima da Erik Ten Hag e poi da Amorim hanno chiuso al 15° posto. Nelle coppe nazionali, hanno perso il Community Shield contro il Manchester City ai rigori e non hanno raggiunto i traguardi sperati né in FA Cup né in Carabao Cup , ovvero la Coppa di Lega inglese. Il percorso dello United in Europa League , al contrario, ha riscontrato buonissimi risultati ma, in finale, la squadra di Amorim ha perso 1-0 contro il Tottenham , che ha portato a casa il trofeo grazie alla rete decisiva di Brennan Johnson .

Lo United, tra l'altra, sarebbe dovuto essere protagonista della nuova stagione di All or Nothing, docuserie di Amazon Prime. Questa serie ha dedicato le stagioni precedenti a due rivali dei Red Devils come l'Arsenal ed il Tottenham. Come riportato dal quotidiano inglese The Athletic, però, il Manchester United non comparirà nella prossima stagione della docuserie. Nonostante l'accordo con Amazon Prime, un preoccupato Ruben Amorim ne ha chiesto la cancellazione. Jim Ratcliffe, proprietario dello United, ha accolto ha richiesta dell'ex tecnico dello Sporting Lisbona e ha interrotto la produzione della docuserie. Diversi tifosi dei Red Devils hanno commentato questa decisione presa dal loro club. Per esempio, un utente su X ha scritto: "Ottima decisione, tutta quella roba è imbarazzante". Un altro, invece, ha commentato scrivendo "Alla fine abbiamo preso una buona decisione". Un terzo utente, invece, ha scritto: "Sarebbe stato senza dubbio un successone".