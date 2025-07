L'attaccante inglese resta a disposizione dei Red Devils, anche se l'allenatore portoghese non sembra intenzionato a puntare su di lui, in vista delle prossima stagione.

Luca Gilardi 4 luglio - 17:16

Marcus Rashford è tornato al Manchester United, dopo aver trascorso la seconda metà della stagione 2024/2025 in prestito all'Aston Villa. L'attaccante inglese sembrava essere partito bene con il club di Birmingham, ma i suoi numeri restano comunque lontani da quelli delle prime apparizioni con la maglia dei Red Devils. Al momento, il suo futuro rimane piuttosto incerto, con il giocatore che dovrebbe prendere parte alla preseason della squadra, mettendosi a disposizione di Ruben Amorim. Lunedì si presenterà al raduno insieme al resto dei compagni e, stando a quanto riporta la BBC, dovrebbe far parte del gruppo che inizierà la preparazione in vista della prossima annata.

Manchester United, cosa fare con Rashford? — Rashford si sente rivitalizzato dalla sua esperienza con i Villans e ha deciso di farsi trovare pronto per la ripresa degli allenamenti. Il classe 1997 ha portato avanti una preparazione individuale, facendosi seguire da un personal trainer mentre si trovava in vacanza a Marbella. Nonostante questo tentativo da parte sua, però, il Manchester United non sembra essere intenzionato a mantenerlo in rosa.

Ruben Amorim non avrebbe avuto alcun contatto con il giocatore. Un chiaro segnale di come l'allenatore portoghese non lo stia prendendo in considerazione come componente della rosa. A tal proposito, l'intento del tecnico ex Sporting sarebbe di liberarsi di tutti i giocatori che non rientrano nel progetto ed evitare che prendano parte al raduno.

Un indizio importante sul futuro del calciatore arriva anche dal nuovo acquisto Matheus Cunha, che ha scelto come numero di maglia proprio il 10 che era appartenuto a Rashford. E dunque, più di un segnale della fine del matrimonio tra l'attaccante e i Red Devils.

Varie squadre alla finestra — Questa scelta da parte di Rashford sarebbe dettata dalla volontà del giocatore di spingere i Red Devils a prendere una decisione in merito al suo futuro. Il club di Manchester ne fa una valutazione pari a 40 milioni di sterline e non sono molte le squadre in grado di poterselo permettere, considerando anche l'alto ingaggio dell'attaccante.

Sul giocatore si registra un forte interessamento da parte del Barcellona, in prima linea per accaparrarsi le sue prestazioni. Tuttavia, i blaugrana versano in una situazione economica estremamente complicata e non hanno grandi libertà di manovra sul mercato. Sullo sfondo, il Bayern Monaco che continua a monitorare la sua situazione. I bavaresi, però, vorrebbero prelevare l'inglese con la formula del prestito. Una soluzione, quest'ultima, che non piace al Manchester United.