Edwin van der Sar avrebbe clamorosamente chiesto la permanenza di Antony al Manchester United: lanciata la richiesta ad Amorim

Mattia Celio Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 15:14)

Che il Manchester United stia vivendo uno dei periodi più difficili questo è risaputo, ma se al momento difficile si aggiunge anche un po' di comicità la musica cambia. Dopo la deludente stagione in Premier terminata al 16°posto, con tanto di sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham, e la figuraccia durante la tournee in Asia in casa dei Red Devils, nelle ultime ore, si è aggiunta una questione che ben pochi si sarebbero aspettati: il tentativo di trattenere Antony.

Manchester United - Antony, addio rimandato? Pronto un appello per trattenere il brasiliano — Da addio ormai certo a possibile ritorno a Manchester? Non è improbabile. E' la domanda che vede coinvolto Antony Matheus Dos Santos. Il brasiliano non è mai riuscito ad esprimere buone prestazioni con la maglia del Manchester United. Arrivato nel 2022 dall'Ajax per la cifra record di 100 milioni di euro, il brasiliano ha fatto parlare di sé solo per le vicende fuori dal campo e per la sua vita movimentata. Troppo movimentata. Tanto che i tifosi dello United lo hanno etichettato come il peggiore acquisto della storia del club.

Neanche Amorim è riuscito a fargli tirare fuori il meglio di sé, al contrario, lo ha subito messo fuori dal progetto. Nell'ultimo mercato di gennaio, la carriera del classe 2000 è sembrata aver trovato la svolta. Il passaggio al Betis Siviglia ha giovato molto sulle prestazioni di Antony: 9 reti e 6 assist in 26 presenze. Numeri che hanno fatto innamorare i tifosi biancoverdi che, a loro volta, hanno subito chiesto il suo riscatto.

Ma la musica potrebbe, clamorosamente, cambiare. Come riporta il quotidiano A Bola, Edwin Van der Sar, storico portiere olandese dei Red Devils, avrebbe lanciato a Ruben Amorim un appello per trattenere l'ex lanciere, soprattutto adesso che Garnacho è ormai prossimo a lasciare Manchester: "Forse Garnacho sta per andarsene, direi di riportare Antony, ma non so se è realistico - ha dichiarato. La leggenda dello United ritiene dunque che l'ala abbia fatto abbastanza per guadagnarsi una seconda possibilità con i Red Devils. Ora la palla passa al tecnico portoghese.