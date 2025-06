L'ex gigante del centrocampo inglese dovrà comparire in tribunale il prossimo 18 luglio dopo una serata che non dimenticherà facilmente

Mattia Celio 30 giugno 2025

Una serata da dimenticare per Paul Ince. L'ex stella di Inter e Manchester United è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo aver urtato uno spartitraffico. Rilasciato su cauzione, dovrà presentarsi in tribunale il 18 luglio. L'ex centrocampista e ora allenatore, famoso per essere diventato il primo capitano di colore nella storia dell'Inghilterra, non compare su una panchina dal 2023.

Manchester United, Paul Ince arrestato: ecco cosa è successo — Paul Ince è chiamato a giocare una nuova partita. Ma questa volta non su un campo di pallone, bensì davanti al tribunale. L'ex giocatore di Inter e Manchester United è stato infatti arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo che la sua Range Rover nera si era schiantata contro uno spartitraffico nel Cheshire lo scorso sabato. L'ex calciatore, dopo essere stato identificato, è stato poi rilasciato su cauzione e venerdì 18 luglio comparirà davanti ai magistrati di Chester. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'Heswall Golf Club, dove l'ex centrocampista stava trascorrendo la serata.

Come riporta il quotidiano The Sun, la polizia del Cheshire ha dichiarato di essere stata chiamata in seguito alla segnalazione di un incidente alle 17:00 di sabato. "L'incidente ha coinvolto una Range Rover nera che si è scontrata con la barriera di sicurezza centrale". La notizia della sua accusa ha fatto il giro dei pub e dei circoli di tifosi, suscitando un misto di sorpresa e incredulità.

Former Manchester United and England star Paul Ince has been arrested and charged with drink driving after a car crash 😳🚨 pic.twitter.com/5T3QlUlN5J

— Mail Sport (@MailSport) June 30, 2025

Paul Ince, il primo capitano di colore dell'Inghilterra — Paul Ince, un gigante del centrocampo con 53 presenze e 2 reti in nazionale, ha scritto pagine dorate nel libro del calcio inglese, divenendo nel 1993 il primo capitano di colore dell'Inghilterra. Indimenticabile la sua presenza in campo, caratterizzata da una determinazione implacabile, che ha trascinato i Tre Leoni fino alla semifinale degli Europei del 1996 e ai Mondiali del 1998.

Dopo aver iniziato la carriera nel West Ham, Ince è passato al Manchester United dove ha definitivamente trovato la sua consacrazione nel mondo del calcio. In sei anni con la maglia dei Red Devils ha vinto 2 campionati, 2 Coppe di Inghilterra, 3 Charity Shield, 1 Coppa di Lega inglese, 1 Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Chiusa l'esperienza con i Red Devils, ha vestito per un biennio la maglia dell'Inter, dove però non riesce a ripetersi tanto da essere più volte vittima di reiterati cori e insulti razzisti.

Dopo altre esperienze con Liverpool e Middlesbrough Ice ha appeso le scarpe al chiodo e nel 2006 ha intrapreso la carriera di allenatore, ma l’ultima esperienza è quella sulla panchina del Reading nel 2023. Ha allenato anche Macclesfield, MK Dons, Blackburn Rovers, Notts County e Blackpool.