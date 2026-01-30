derbyderbyderby calcio estero Manchester United-Fulham, dove vederla in diretta TV e streaming

Premier Ligue

Manchester United-Fulham, dove vederla in diretta TV e streaming

Manchester United Fulham
Manchester United-Fulham è una sfida chiave della 24ª giornata di Premier League: i padroni di casa tenteranno la terza vittoria di fila, ma il Fulham darà loro filo da torcere. Calcio di inizio fissato per le ore 15.00 all'Old Trafford.
Silvia Cannas Simontacchi
Silvia Cannas Simontacchi

Il Manchester United attende il Fulham per il match valido per la 24^ giornata di Premier League. Per i Red Devils, sarà il momento della verità: attualmente al quarto posto in classifica con 38 punti, ora devono dimostrare di avere abbastanza carattere; davanti a loro, però, ci sono le ambizioni degli ospiti, settimi e con soli 4 punti di distanza. L'appuntamento è domenica 1° febbraio 2026 all'Old Trafford, calcio d'inizio fissato per le ore 15:00.

L'arrivo di Michael Carrick in panchina sembra aver dato nuova vita ai padroni di casa, reduci da due prestigiose vittorie di fila: non solo nel derby contro il City, ma soprattutto contro l'Arsenal capolista. Ora, però, dovranno fare i conti con i ragazzi di Marco Silva, reduci da un successo contro il Brighton.

Dove vedere Manchester United-Fulham in diretta TV e streaming gratis

Manchester United Fulham
Tom Cairney durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Wycombe Wanderers e Fulham all'Adams Park il 28 ottobre 2025 a High Wycombe. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)
—  

Manchester United-Fulham, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 24^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.

Manchester United-Fulham, come arrivano le due squadre

Lo United di Carrick ha, almeno finora, vinto e convinto. In breve tempo, il nuovo allenatore, confermato sino alla fine della stagione, sembra aver ridato fiducia alla squadra, trascinandola fino a un quarto posto insperato durante la gestione Amorim. Nelle ultime cinque partite, i padroni di casa hanno totalizzato 3 pareggi e 2 vittorie consecutive. I 41 gol segnati contro i 34 subiti evidenziano la capacità in fase di attacco, ma tradiscono anche qualche debolezza in fase difensiva, con cui ancora è necessario fare i conti.

Per quanto riguarda gli ospiti, i Cottagers si presentano all'incontro abbastanza in buona salute, nonostante il rendimento altalenante di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Dalla parte della squadra, però, c'è una classifica straordinariamente compatta, che permette infinite occasioni di sorpasso, e il rendimento deludente di monte big. Curiosi anche i dati sulle reti: il Fulham ha realizzato 32 gol, subendone sempre 32. Per resistere all'Old Trafford, però, servirà qualcosa in più.

Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham

—  

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo. All: Michael Carrick

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith-Rowe, Sessegnon; Jimenez. All: Marco Silva

