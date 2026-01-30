Manchester United-Fulham, dove vederla in diretta TV e streaming

Lo United di Carrick ha, almeno finora, vinto e convinto. In breve tempo, il nuovo allenatore, confermato sino alla fine della stagione, sembra aver ridato fiducia alla squadra, trascinandola fino a un quarto posto insperato durante la gestione Amorim. Nelle ultime cinque partite, i padroni di casa hanno totalizzato 3 pareggi e 2 vittorie consecutive. I 41 gol segnati contro i 34 subiti evidenziano la capacità in fase di attacco, ma tradiscono anche qualche debolezza in fase difensiva, con cui ancora è necessario fare i conti.