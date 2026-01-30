Il Manchester United attende il Fulham per il match valido per la 24^ giornata di Premier League. Per i Red Devils, sarà il momento della verità: attualmente al quarto posto in classifica con 38 punti, ora devono dimostrare di avere abbastanza carattere; davanti a loro, però, ci sono le ambizioni degli ospiti, settimi e con soli 4 punti di distanza. L'appuntamento è domenica 1° febbraio 2026 all'Old Trafford, calcio d'inizio fissato per le ore 15:00.
Manchester United-Fulham, dove vederla in diretta TV e streaming
L'arrivo di Michael Carrick in panchina sembra aver dato nuova vita ai padroni di casa, reduci da due prestigiose vittorie di fila: non solo nel derby contro il City, ma soprattutto contro l'Arsenal capolista. Ora, però, dovranno fare i conti con i ragazzi di Marco Silva, reduci da un successo contro il Brighton.
Dove vedere Manchester United-Fulham in diretta TV e streaming gratis
Manchester United-Fulham, in programma domenica 1° febbraio 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 24^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.
Manchester United-Fulham, come arrivano le due squadre
Lo United di Carrick ha, almeno finora, vinto e convinto. In breve tempo, il nuovo allenatore, confermato sino alla fine della stagione, sembra aver ridato fiducia alla squadra, trascinandola fino a un quarto posto insperato durante la gestione Amorim. Nelle ultime cinque partite, i padroni di casa hanno totalizzato 3 pareggi e 2 vittorie consecutive. I 41 gol segnati contro i 34 subiti evidenziano la capacità in fase di attacco, ma tradiscono anche qualche debolezza in fase difensiva, con cui ancora è necessario fare i conti.
Per quanto riguarda gli ospiti, i Cottagers si presentano all'incontro abbastanza in buona salute, nonostante il rendimento altalenante di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Dalla parte della squadra, però, c'è una classifica straordinariamente compatta, che permette infinite occasioni di sorpasso, e il rendimento deludente di monte big. Curiosi anche i dati sulle reti: il Fulham ha realizzato 32 gol, subendone sempre 32. Per resistere all'Old Trafford, però, servirà qualcosa in più.
Le probabili formazioni di Manchester United-Fulham—
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo. All: Michael Carrick
Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith-Rowe, Sessegnon; Jimenez. All: Marco Silva
