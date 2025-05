Una stagione da dimenticare, sia in campo sportivo che economico per il Manchester United del tecnico portoghese Ruben Amorim

Il Manchester United affonda anche fuori dal campo: la sconfitta in finale di Europa League e la mancata qualificazione in Champions League costeranno ai Red Devils ben 10 milioni di sterline di penale ad Adidas , secondo quanto previsto dal contratto di sponsorizzazione. A peggiorare la situazione economica, anche la perdita di altri accordi commerciali e l'incertezza su nuove entrate.

Manchester United, oltre al danno anche la beffa

La sconfitta del Manchester United nella finale di Europa League non rappresenta solo l’ennesima delusione sportiva della stagione, ma anche un duro colpo economico per il club. I Red Devils, infatti, saranno costretti a pagare una penale di 10 milioni di sterline ad Adidas. Questo in base agli accordi contrattuali che prevedevano il mantenimento della qualificazione alla Champions League per beneficiare dell’intero valore della sponsorizzazione tecnica. Con la mancata qualificazione alla massima competizione europea per il secondo anno consecutivo, il Manchester United ha infranto una clausola cruciale del suo accordo con il colosso dell’abbigliamento sportivo.