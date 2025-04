Manchester United-Lione, Zirkzee critica i tifosi andati via prima del finale

La delusione dell'ex Bologna nel vedere andare via molti sostenitori durante la partita

Federico Grimaldi 18 aprile - 11:39

Ieri, molto probabilmente, abbiamo assistito alla partita dell'anno. Manchester United-Lione è stato più di un match. Le due squadre hanno regalato emozioni, spettacolo e drammi ai propri tifosi. Prima il 2-0 degli inglesi, poi la rimonta della squadra di Fonseca, che è riuscita a portarsi sul 2-4. Proprio in questo frangente, arriva la critica di Zirkzee, che ha deciso di pubblicare una storia social per inveire contro le persone che hanno abbandonato prima della rimonta United. Infatti, quando tutto sembrava perso, la squadra di Amorim ha compiuto un'impresa senza precedenti, ribaltando il risultato sul 5-4 e portandosi a casa la qualificazione.

Il teatro del dramma, Zirkzee e i tifosi — Lo stadio del Manchester United-ieri-si è trasformato in un vero e proprio "teatro del dramma". Sia gli inglesi che il Lione, sono passati dal paradiso all'inferno, il tutto in uno stadio che è famoso per partite del genere. Il "dramma" lo ha vissuto prima lo United e poi per ultimo il Lione. Rimarrà comunque impressa nella mente di molti tifosi questo bellissimo quarto di finale. La stagione della squadra di Amorim sta vivendo un turbinio di emozioni e, forse, serviva una vittoria del genere per dare una scossa ai propri sostenitori. Ma non tutti erano felici ieri. In tanti, dopo il 2-4, erano convinti di assistere all'ennesima delusione stagionale, ragion per cui hanno deciso di abbandonare lo stadio.

🚨 - Joshua Zirkzee on Instagram:

"To all the fans who left when we were down, have a listen to this.'

Dopo il 3-4 di Fernandes, in molti hanno provato a rientrare. C'è chi ce l'ha fatta, altri invece si sono dovuti accontentare di sentirla da fuori. Questo atteggiamento, non è passato inosservato. Chi ha guardato e in seguito aspramente criticato è Joshua Zirzkee. L'ex Bologna, ai box fino a fine stagione, ha pubblicato una storia sui social dove dice: "A tutti i tifosi che sono andati via prima del finale, guardate questo". Non ha tutti i torti l'olandese, in quanto, probabilmente, gli ultimi minuti andati in scena all'Old Trafford saranno irripetibili nella storia del calcio.