Nel day after dell'eliminazione dalla Champions League, arriva una "notizia certa" sul futuro del centravanti dell'Aston Villa

Lorenzo Ciabattini 16 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 16:14)

Anche ieri importante in zona gol, con un assist per la rete (poi inutile, ndr) 3-2, Marcus Rashford sembra rinato all'Aston Villa. La squadra di Emery si è arresa soltanto ai campioni di Francia del Paris Saint-Germain, battendoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma è ancora in corsa in campionato per qualificarsi di nuovo nella competizione più prestigiosa.

Rooney parla di Rashford — E di Rashford, in prestito dal Manchester United, ne ha parlato uno storico ex di Old Trafford, Wayne Rooney. Ai microfoni di Prime Video, ha parlato così: "Rashford vuole tornare al Manchester United, ve lo garantisco io, è sicuro al 100%. È da sempre tifoso. Gli ultimi 18 mesi non sono stati semplici per il ragazzo: aveva bisogno di giocare ed era chiaro che non lo avrebbe fatto per il resto della stagione, lo abbiamo visto tutti".

"Vuole lasciare il segno a Manchester" — "Ha dimostrato chiaramente che a volte bisogna insistere a bussare alla porta dell'allenatore e proporsi in una posizione in cui non possa escluderti. Marcus Rashford, in un mondo ideale, vorrebbe giocare e lasciare un segno al Manchester United. Se ciò accadrà questo non lo so, ma è quello che mi piacerebbe vedere", ha concluso King Wazza, come veniva affettuosamente Rooney dai fan dei Red Devils. In questa stagione, Rashford ha disputato 39 gare con i Villans, mettendo a segno 1o reti e totalizzando 9 assist: una sorta di rinascita a Birmingham per il classe '97 nato a cresciuto a Manchester.

Visualizza questo post su Instagram