Samuele Amato 5 aprile 2025 (modifica il 5 aprile 2025 | 15:02)

La storia del calcio inglese al di fuori di Londra. Nella regione nord-ovest dell'Inghilterra, Red Devils e Citizens si affronteranno nel derby numero 186. Una partita che metterà di fronte due squadre che stanno vivendo una stagione complicata. Ma Manchester United-Manchester City rappresenta una storia a sé, per la città e per la Premier League.

Manchester United-Manchester City: una tradizione iniziata nel XIX secolo — La contea della Grande Manchester rappresenta una delle principali realtà del Regno Unito. Un'area metropolitana ed industriale distante circa 262 chilometri (in linea d'aria) dal centro finanziario londinese. Fino agli anni Novanta e ai primi anni del 2000, Manchester era la versione della working class dell'Inghilterra. Aspetto che si presenta nella cultura dell'area: dalla musica fino al calcio.

Nel gioco del pallone, la città ha creato una propria tradizione a partire dal 3 novembre 1894: per la prima volta, in una gara ufficiale, si giocò il derbyManchester United-Manchester City. A partire da quel giorno, stando ai dati forniti da Transfermarkt, le due squadre si sono affrontate per 185 volte. Il primo incrocio finì per 5 a 2 per i Red Devils, i quali detengono anche il numero più alto di successi nel derby (75 vittorie contro le 59 dei Citizens). In mezzo, invece, i 51 pareggi tra le due squadre.

Una rivalità da 529 reti complessive. Nonostante i maggiori successi negli scontri diretti (ed un palmares più ricco) dello United, è il City che detiene più gol nelle sfide contro i rivali cittadini (267 in gare ufficiali). Infatti, la squadra della Blue Moon è quella vanta delle vittorie più larghe: un 5 a 0 nel 1995 e due 6 a 1 nel gennaio 1926 e nell'ottobre 2011.

La Rosa dei Lancaster nel Teatro dei sogni — Nelle recenti uscite, al di là della Premier League, le due compagini di Manchester si sono affrontate anche in altre sedi. Tra queste si ricordano le finali di FA Cup e Community Shield giocatosi nello stadio di Wembley - impianto principalmente usato dalla Nazionale inglese dal 2007. Ma le principali cornici al derby Manchester United-Manchester City sono principalmente l'Etihad e l'Old Trafford.

In questo ultimo impianto si giocherà il 186esimo derby, questa domenica 6 marzo, alle ore 17.30. I Citizens di Pep Guardiola sanno come assaltare e conquistare il "Teatro dei Sogni". Nelle precedenti tre stagioni di Premier, la Blue Moon ha vinto due volte e perso una in casa dei Red Devils. La vittoria dei mancuniani in rosso risale al 14 gennaio 2023, lo stesso anno che vedrà il Manchester City trionfare nella finale di Champions League di Istanbul.

Ma l'Old Trafford è anche lo scenario della pesante sconfitta subita nel ottobre 2011: quel 6 a 1 del City già menzionato. A inizio della stagione 2011/12, la Blue Moon di Roberto Mancini aveva già messo il piede sull'acceleratore: dopo la vittoria per 5 a 1 in casa del Tottenham, i Citizens profanano il Teatro dei Sogni. Ad aprire le marcature è Super Mario Balotelli con l'unica rete nel primo tempo. La festa del gol parte nella ripresa al 60esimo: ancora una volta il centravanti italiano per la doppietta personale, a cui segue il 3 a 0 di Sergio Aguero. Nei dieci minuti finali arrivano i gol di Darren Fletcher per lo United e poi la doppietta di Edin Dzeko e il gol di David Silva.

Quella stagione le due squadre di Manchester si contesero il titolo fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata, quando Sergio Aguero segnò la rete decisiva. Il Manchester City conquistò il suo terzo titolo nazionale e diede inizio al grande ciclo di vittorie e di campioni odierno.

Red Devils contro Citizens: i derby più recenti — Manchester United-Manchester City sarà una partita aperta a qualsiasi esito. Le due squadre arrivano a questa sfida con alle spalle una stagione deludente. I padroni di casa di Ruben Amorim si ritrovano al 13esimo posto con 37 punti; dall'altro lato, i campioni in carica da quattro stagioni si ritrovano in quinta posizione con 51 punti.

L'ultimo derby in campionato, in questa stagione (dicembre 2024), all'Etihad City of Manchester Stadium - casa della Blue Moon - ha visto il trionfo dei Red Devils. Vantaggio degli uomini di Pep Guardiola con il colpo di testa di Josko Gvardiol, al 36esimo minuto. La rimonta dello United, però, arriva nel finale di gara: prima il rigore di Bruno Fernandes all'88esimo; poi l'inserimento vincente di Amad Diallo che salta Ederson ed insacca la rete del definitivo 2 a 1 al 90esimo.

Prima di questa gara di Premier, le due squadre si sono affrontate per due trofei. All'inizio di questa stagione, il 10 agosto 2024 il derby di Manchester è stato decisivo per il Community Shield: partita che è terminata 1 ad 1 nei tempi regolamentari (con gol arrivati negli ultimi dieci minuti). Trofeo che è stato assegnato alla lotteria dei calci di rigore, vinta dal City.

L'altro precedente che ha assegnato una coppa è stata per l'FA Cup della scorsa stagione. In finale sono arrivati proprio i due volti di Manchester. Sono stati i Red Devils a imporsi sin da subito: primo gol di Alejandro Garnacho e secondo di Kobbie Mainoo. Vana, invece, la rete di Jeremy Doku arrivata all'87esimo. I mancuniani in rosso, allenati da Erik ten Hag, vincono la coppa d'Inghilterra per 2 a 1.