Il club inglese studia un abbonamento streaming immersivo: niente telecronache, solo il suono della folla e l’emozione di essere sugli spalti.

Il Manchester United prepara una rivoluzione per i suoi tifosi globali. Il club sta valutando l’introduzione di abbonamenti digitali in stile IMAX, che permetterebbero di guardare le partite da casa come se si fosse sugli spalti dell’Old Trafford. L’iniziativa, ancora in fase di studio, offrirebbe un’esperienza immersiva, con immagini panoramiche e l’audio reale del pubblico al posto del classico commento televisivo.