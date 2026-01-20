Il Manchester United prepara una rivoluzione per i suoi tifosi globali. Il club sta valutando l’introduzione di abbonamenti digitali in stile IMAX, che permetterebbero di guardare le partite da casa come se si fosse sugli spalti dell’Old Trafford. L’iniziativa, ancora in fase di studio, offrirebbe un’esperienza immersiva, con immagini panoramiche e l’audio reale del pubblico al posto del classico commento televisivo.
Manchester United, partite in stile IMAX da Old Trafford per i tifosi di tutto il mondo
Secondo fonti vicine al club e come riporta The Sun, i dirigenti dello United hanno già avviato discussioni per creare una piattaforma dedicata, destinata ai tifosi che non possono seguire le partite dal vivo. L’obiettivo è ricreare la magia dell’atmosfera di Old Trafford in ogni parte del mondo, offrendo un punto di vista esclusivo da una sezione specifica dello stadio.
Manchester United, l'innovazione al servizio dei tifosi—
Il progetto potrebbe contare su partnership strategiche. Qualcomm Technologies, attraverso Snapdragon, sponsor principale della maglia, e DXC Technology, sponsor della manica, rappresentano due colonne tecnologiche che potrebbero sostenere l’iniziativa. Il club guarda con interesse anche al polo Cosm di Los Angeles, una struttura da 80 milioni di euro specializzata in esperienze audiovisive immersive.
Il centro Cosm, situato a Hollywood Park vicino al SoFi Stadium, ospita una cupola LED a 180 gradi di 27 metri diametro. Questa è capace di offrire una visione avvolgente durante gli eventi sportivi. Lo United ha già visitato la struttura durante il tour estivo del 2024, restando colpito dalle potenzialità della tecnologia.
Sfida alle regole e rivoluzione per la Premier League—
L’iniziativa potrebbe però scontrarsi con la storica regola del blackout del sabato alle 15:00, in vigore da 66 anni, che vieta la trasmissione in diretta delle partite nel Regno Unito tra le 14:45 e le 17:15. Per procedere, sarebbe necessario un accordo con la Premier League, che detiene i diritti di trasmissione.
Se approvata, la proposta aprirebbe una nuova era per il calcio inglese e mondiale. I tifosi dei Red Devils più lontani potrebbero vivere le partite del Manchester United in una realtà condivisa. Il tutto senza filtri né telecamere televisive, ma immersi nel cuore della partita.
