Il figlio di Rooney è stato convocato dal tecnico Fletcher per la partita di FA Cup Youth e questa sera potrebbe esordire nello stadio dove il padre ha fatto la storia

Mattia Celio Redattore 23 gennaio - 16:47

Kai Rooney potrebbe seguire le orme del padre e debuttare all'Old Trafford questa sera. La categoria Under 18 del Manchester United sarà impegnata contro il Derby County nella partita valida per la FA Cup Youth alle ore 19 e la partita è in programma proprio nella casa dei Red Devils. Un'occasione per i tifosi dello United di rivedere un altro Rooney calcare il campo dove il padre ha scritto innumerevoli pagine di storia.

Manchester United, Kai Rooney come il padre: pronto il debutto all'Old Trafford — I tifosi del Manchester United potrebbe rivedere questa sera Rooney giocare all'Old Trafford. Ovviamente non stiamo parlando di Wayne, ormai ritirato, ma del figlio Kai. I Red Devils questa sera giocheranno contro il Derby County in FA Cup Youth e il tecnico Fletcher ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche il giovane Rooney. Come ricordiamo, Kai ha iniziato a giocare per l' Under 18 dello United in questa stagione, dopo essere salito di categoria dall'Under 16.

Lo stesso giocatore ha recentemente pubblicato sul suo profilo social un messaggio in cui lascia intendere che sarà nella squadra di Darren Fletcher per la partita. La convocazione, ovviamente, non garantisce la sua presenza in campo questa sera, tuttavia se la situazione dovesse chiedere il suo aiuto Kai è pronto a dare una mano alla squadra. Il suo score al momento vede 2 presenze ed una marcatura in una stagione in cui ha dovuto fare i conti con qualche infortunio.

Venuto a conoscenza della convocazione del figlio, Wayne per celebrare la notizia ha postato una foto che ritrae l'attaccante e il figlio Kai durante un'entrata in campo all'Old Trafford nella stagione 2014-15. In risposta, Kai ha scritto la didascalia alla storia 'OT', prima di aggiungere un'emoji a cuore e occhi. Quello di questa sera potrebbe essere il primo passo verso la gloria, magari pari a quella raggiunta dal padre che, come ricordiamo, è ad oggi il miglior marcatore di sempre dei Red Devils con 253 reti segnati in 13 anni.