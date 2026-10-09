Manchester United-Tottenham, il pronostico di DDD

Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita
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Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Premier League con il big match tra Manchester United e Tottenham. La gara è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18:30 a Old Trafford ed è valida per la sesta giornata di campionato. Con un inizio di stagione da dimenticare per entrambe, l'obiettivo è ripartire con il piede giusto prima della nuova sosta. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Manchester United-Tottenham.
I precedenti tra le due squadreManchester United e Tottenham si sono incontrate 195 volte nella loro storia. Il bilancio è nettamente favorevole ai Red Devils, vincitori in ben 94 occasioni. Gli Spurs si fermano a 54, mentre i pareggi sono 47. Anche il dato dei gol si tinge di rosso. I padroni di casa hanno realizzato 316 reti, con Denis Law e Bobby Charlton come migliori marcatori a quota 15. Gli ospiti ne hanno fatti 254, guidati a quota 11 da Jimmy Greaves e Bobby Smith.
Negli ultimi anni lo United ha però faticato molto nel riuscire a portarsi a casa i tre punti. Dal 2022/23 e in 10 partite è successo solo 2 volte e sempre a Old Trafford. Le restanti 8 si sono divise in 5 successi per il Tottenham e 2 pareggi. Che si giochi a Manchester o a Londra, il comun denominatore è il numero di gol totali: raramente vengono realizzate meno di due reti a partita.
Le probabili formazioniMANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha. Allenatore: Michael Carrick.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Tonali; Savio, Kudus, Marmoush; Solanke. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Manchester United-Tottenham, il pronostico di DDDPer i bookmakers la gara è indirizzata verso i padroni di casa, la cui vittoria è data a quota 1.70. Seguono poi abbastanza ravvicinati il pareggio a 4 e il successo degli Spurs a 4.75. Prima della sosta lo United non ha brillato. Vittoria facile sul Sabah in Champions League a parte, sono arrivati due pareggi e due sconfitte tra campionato e coppa. Dopo 5 giornate i Red Devils sono fermi a 5 punti al dodicesimo posto.
Per il Tottenham la situazione è ancora più complicata. Ultimo in classifica a soli due punti dopo un mercato in cui sono stati spesi centinaia di milioni di sterline, deve cercare di invertire quanto prima la rotta. Gli unici due gol in campionato, inoltre, sono arrivati solo nell'ultimo turno contro l'Aston Villa. Il pronostico del risultato esatto di Manchester United-Tottenham è 3-1.
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