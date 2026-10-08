Sir Alex Ferguson e Roy Keane hanno scritto insieme alcune delle pagine più importanti della storia del Manchester United, ma il loro rapporto si è interrotto bruscamente nel 2005, dopo il celebre litigio che portò alla partenza del centrocampista. Da allora i due non hanno mai realmente ricucito il rapporto e hanno avuto pochissimi contatti. A distanza di oltre vent'anni, però, Ferguson sembra aver fatto un passo verso Keane nel suo nuovo libro autobiografico, ricordando con parole particolarmente affettuose una delle sue migliori prestazioni in maglia United.

Roy Keane e Sir Alex Ferguson: il litigio del 2005

La rottura del loro rapporto iniziò durante il ritiro pre-campionato del Manchester United in Portogallo nell'estate del 2005. Ferguson e Keane ebbero un acceso confronto davanti agli altri giocatori, legato soprattutto alle condizioni e all'organizzazione del ritiro. Inizialmente l'allenatore scozzese cercò di minimizzare l'accaduto, definendolo una normale discussione tra due personalità particolarmente forti. Quello scontro, però, fu soltanto l'inizio della crisi.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 01: Manchester United Manager Sir Alex Ferguson (R) and Sunderland Manager Roy Keane leave the playing area at the end of the Barclays Premier League match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford on September 1, 2007 in Manchester, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Nei mesi successivi il rapporto tra i due si deteriorò ulteriormente, anche a causa delle critiche pubbliche di Keane nei confronti dei compagni di squadra dopo una pesante sconfitta contro il Middlesbrough. L'intervista rilasciata a MUTV venne considerata da Ferguson come un grave problema per la disciplina dello spogliatoio. Nel novembre 2005 arrivò quindi la separazione. Keane lasciò il Manchester United dopo 12 anni, con il club che comunicò la risoluzione del contratto di comune accordo. Una conclusione improvvisa per il giocatore che era diventato capitano, leader e simbolo della squadra durante una delle epoche più vincenti della sua storia.

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Le parole di Ferguson nel nuovo libro

Come riporta The Sun, tra le partite scelte da Sir Alex per il suo nuovo libro intitolato, c'è anche la storica semifinale di ritorno dicontro ladel. A, il Manchester United riuscì a rimontareconquistando la qualificazione alla finale di Barcellona, poi vinta contro il. Keane fu uno dei grandi protagonisti di quella serata, segnando il gol che riaprì la partita e guidò la squadra nella rimonta, nonostante fosse già consapevole che. Per Ferguson, quella prestazione rappresentò uno degli esempi più significativi della leadership del centrocampista irlandese.

21 aprile 1999: Il capitano del Manchester United Roy Keane corre a festeggiare dopo aver segnato nella semifinale di ritorno della UEFA Champions League contro la Juventus allo Stadio delle Alpi di Torino, Italia. Lo United ha vinto 3-2 quella sera, qualificandosi con un risultato complessivo di 4-3. Credito obbligatorio: Allsport UK /Allsport

"So che Roy non è in cerca di attenzioni e che non si cura degli elogi che gli altri gli tributano, ma ha dato tutto se stesso in quella partita. È stata la sua serata più bella in maglia rossa. Finché si racconteranno le gesta dello United, la prestazione di Roy tra fumogeni e tamburi dello Stadio Delle Alpi rimarrà per sempre impressa nella mia memoria e merita di essere tramandata di generazione in generazione".